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مواجهة بين البيض والسود.. شبح "كرونولا" يلاحق أستراليا
ملبورن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قد تشهد ملبورن تكرارا لأعمال شغب كرونولا العنصري الذي ضرب سيدني عام 2005 حيث تعهدت جماعة يمينية متطرفة بشن حملة ضارية ضد العصابات الإفريقية.
الجماعة اليمينية المتطرفة تحمل اسم "ترو بلو كرو" حيث تخطط للتظاهر في شاطئ "St Kilda " بعد شهر من قيام 20 شابا أسود بضرب ثلاثة أشخاص هناك وسرقتهم بالإكراه.
ويخطط الجروب اليميني المتطرف لشن مظاهرتهم في الخامس من يناير.
ويعيد ذلك أجواء شغب كرونولا في ديسمبر ٢٠٠٥ التي قامت فيها مجموعات قومية بيضاء بالاستهداف العنيف لأستراليين من أصول لبنانية كانوا متجهين لشاطئ " سوثرلاند شاير" قادمين من غرب سيدني.
وقال جروب ترو بلو كرو عبر حسابه على فيسبوك الذي يستقطب ١٥٣٢ متابعا: "لقد حان الوقت لنقول لا للعصابات التي تضرب الأستراليين".
وكان جروب قومي آخر يدعى " يونايتد باتريوت فرونت"(جبهة الوطنيين المتحدين" قد اشتبك مع شباب أفارقة أواخر العام الماضي في شاطئ "St Kilda" حيث قام القيادي اليميني المتطرف نيل إريكسون بمواجهة وتصوير حشد من المراهقين السود يركلون الكرة ويستمعون إلى الموسيقى قبل تدخل الشرطة مساء الجمعة.
كما يخطط فرع "ترو بلو كرو" في نيو ساوث ويلز استغلال صعود جرائم العصابات الإفريقية في ملبورن وتشجيع أتباعه على السفر إلى فيكتوريا للاحتجاج.
وفي أوائل ديسمبر، قام ٢٠ شابا إفريقيا بضرب ثلاثة أشخاص وسرقتهم بالإكراه في الشاطئ المذكور حيث فقد أحد الضحايا الوعي.
الجماعة اليمينية المتطرفة "ترو بلو كرو" تخطط للتظاهر في شاطئ "St Kilda " بعد شهر من قيام 20 شابا أسود بضرب ثلاثة أشخاص هناك وسرقتهم بالإكراه. ويظهر في الصورة اثنان من الضحايا
وتم توجيه اتهامات إلى داو مابيور، ١٩ عاما، لضلوعه في المشاجرة على الشاطئ بالإضافة إلى اتهامه بالاعتداء على عناصر شرطة والتهديد بالقتل وحيازة مخدر الماريجوانا.
وبعد الكريسماس، قامت عصابة من الشباب الإفريقي باقتحام شاطئ "تشيلسي"جنوب شرق ملبورن وتكسير زجاجة فوق رأس مراهق والاعتداء على العديد من المصطافين وسرقة محافظهم.
وقبل وقت قصير من الكريسماس، في St Albans شمال غرب ملبورن، قام شباب من أصول إفريقية وينتمون لعصابة "بلود دريل كيلرز" بسرقة أصحاب متجر والتحرش بالزبائن.
في أوائل ديسمبر، قام ٢٠ شابا إفريقيا بضرب ثلاثة أشخاص وسرقتهم بالإكراه في الشاطئ المذكور حيث فقد أحد الضحايا الوعي.
عشية الكريسماس، تم نقل رجل في السادسة والأربعين من العمر مصابا بقطع في وجهه بعد أن هاجم شباب أفارقة مطعم "سونج هونج" الفيتنامي في شارع ألفريدا.
يونايتد باتريوت فرونت"(جبهة الوطنيين المتحدين" اشتبكت مع شباب أفارقة أواخر العام الماضي في شاطئ "St Kilda"
قبل وقت قصير من الكريسماس، قام شباب أفارقة يحملون في أيديهم عصيان بيسبول بمهاجمة المتاجر
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سيدني - استراليا
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