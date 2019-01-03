استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | اقتراح بدمج جنوب أستراليا والإقليم الشمالي في ولاية واحدة تحمل اسم "سنتراليا"
المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات

اقتراح بدمج جنوب أستراليا والإقليم الشمالي في ولاية واحدة تحمل اسم "سنتراليا"

آخر تحديث: منذ 44 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 125
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
اقتراح بدمج جنوب أستراليا والإقليم الشمالي في ولاية واحدة تحمل اسم &quot;سنتراليا&quot;
طفت الفكرة على السطح مجددا بدعم من أعضاء برلمان فيدراليين وتابعين للإقليم.

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تدرس السلطات الأسترالية دمج جنوب أستراليا مع الإقليم الشمالي في ولاية جديدة تحمل اسم "سنتراليا".

 

وطفت الفكرة على السطح مجددا بدعم من أعضاء برلمان فيدراليين وتابعين للإقليم.

 

 

وفي قائمة المؤيدين، يظهر اسم نائب رئيس الوزراء وقائد الوطنيين تيم فيشر الذي أبدى دعمه للتعليقات الأخيرة التي أدلى بها المدعي العام السابق للإقليم الشمالي جون الفيرينك.

 

ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اقتصاد الإقليم الشمالي، لا يرجح أن تلقى الفكرة قبولا في ولاية جنوب أستراليا، لا سيما في ظل الإدارة الليبرالية الحالية.

 

 

طفت الفكرة على السطح مجددا بدعم من أعضاء برلمان فيدراليين وتابعين للإقليم.

 

 

في قائمة المؤيدين، يظهر اسم نائب رئيس الوزراء وقائد الوطنيين تيم فيشر حيث أبدى دعمه للتعليقات الأخيرة التي أدلى بها المدعي العام السابق للإقليم الشمالي جون الفيرينك

 

 

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اقتصاد الإقليم الشمالي، لا يرجح أن تلقى الفكرة قبولا في ولاية جنوب أستراليا، لا سيما في ظل الإدارة الليبرالية الحالية

 

 

من جانبه، قال ريكي لامبرت، مرشح المحافظين الأستراليين لمجلس الشيوخ إن الفكرة مثيرة للاهتمام ولا تخلو من فوائد.

 

وأضاف أن رئيس حكومة جنوب أستراليا ستيفن مارشال ينبغي أن يدرس الاقتراح ولكن من منظور ولايته.

 

لكن حتى هذه اللحظة، فإن البنود الخاصة بالاقتراح لا تبدو جذابة لولاية جنوب أستراليا بحسب لامبرت.

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)