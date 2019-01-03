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اقتراح بدمج جنوب أستراليا والإقليم الشمالي في ولاية واحدة تحمل اسم "سنتراليا"
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تدرس السلطات الأسترالية دمج جنوب أستراليا مع الإقليم الشمالي في ولاية جديدة تحمل اسم "سنتراليا".
وطفت الفكرة على السطح مجددا بدعم من أعضاء برلمان فيدراليين وتابعين للإقليم.
وفي قائمة المؤيدين، يظهر اسم نائب رئيس الوزراء وقائد الوطنيين تيم فيشر الذي أبدى دعمه للتعليقات الأخيرة التي أدلى بها المدعي العام السابق للإقليم الشمالي جون الفيرينك.
ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اقتصاد الإقليم الشمالي، لا يرجح أن تلقى الفكرة قبولا في ولاية جنوب أستراليا، لا سيما في ظل الإدارة الليبرالية الحالية.
طفت الفكرة على السطح مجددا بدعم من أعضاء برلمان فيدراليين وتابعين للإقليم.
في قائمة المؤيدين، يظهر اسم نائب رئيس الوزراء وقائد الوطنيين تيم فيشر حيث أبدى دعمه للتعليقات الأخيرة التي أدلى بها المدعي العام السابق للإقليم الشمالي جون الفيرينك
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اقتصاد الإقليم الشمالي، لا يرجح أن تلقى الفكرة قبولا في ولاية جنوب أستراليا، لا سيما في ظل الإدارة الليبرالية الحالية
من جانبه، قال ريكي لامبرت، مرشح المحافظين الأستراليين لمجلس الشيوخ إن الفكرة مثيرة للاهتمام ولا تخلو من فوائد.
وأضاف أن رئيس حكومة جنوب أستراليا ستيفن مارشال ينبغي أن يدرس الاقتراح ولكن من منظور ولايته.
لكن حتى هذه اللحظة، فإن البنود الخاصة بالاقتراح لا تبدو جذابة لولاية جنوب أستراليا بحسب لامبرت.
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سيدني - استراليا
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