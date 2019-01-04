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بسبب خطأ كارثي..عراقي داعشي بصدد الخروج لشوارع أستراليا

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بسبب خطأ كارثي..عراقي داعشي بصدد الخروج لشوارع أستراليا
أرشيفية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قد يتم إطلاق سراح لاجئ عراقي متطرف يحتمل ارتباطه بداعش ليصبح حرا طليقا في شوارع أستراليا مستغلا خطأ كارثيا للاستخبارات.

 

اللاجئ العراقي الذي يحمل اسما مشفرا "بي إس إكس ١٥"كان قد وصل إلى جزيرة كريسماس قبل ٦ سنوات وتحديدا في ٣١ أكتوبر ٢٠١٢ واستطاع الحصول على تأشيرة مؤقتة لمدة عام.

 

ولم يلاحظ أحد ذلك لأن الاسم الذي استخدمه في وثائق الهجرة كان يختلف في حرفين عن الرجل الذي وصفته الاستخبارات الأسترالية بأنه أحد أعضاء داعش.

 

وفي النهاية، خضع الرجل للاستجواب في أكتوبر ٢٠١٣ قبل أن يتم وضعه داخل مركز احتجاز بعدها بثلاثة شهور حتى الآن.

 

بيد أنه حقق نجاحا في طعنه المتعلق بقرار تسليمه وفاز بحق تقديم استئناف عام ٢٠١٧ وتم تكبيد دافعي الضرائب المصاريف القانونية المتعلقة بالقضية.

 

وطلب المتهم بإلغاء التقييم الأمني السلبي الصادر ضده والذي يمنع حصوله على تأشيرة حماية.

 

واستغل اللاجئ العراقي أن عملاء ازيو لم يسألوه حتى يناير ٢٠١٢ في مقابلات استمرت ١١ ساعة إذا كان هو الشخص الذين يعتقدون ضلوعه بتنظيم داعش.

 

وادعى المتطرف المحتمل بعد وصوله ممتطيا قاربا غير مشروع أنه مسلم شيعي من أصول كردية وينتمي لمنطة مندلي على الحدود العراقية الإيرانية.

 

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