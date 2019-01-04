النقاب يدخل مناهج غرب أستراليا

يتأهب طلاب الصف الثالث بغرب أستراليا تعلم الفارق بين أنواع مختلفة من الملابس التي تخص عرقيات مختلفة مثل البرقع الذي ترتديه النساء في العقيدة الإسلامية.

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - من المقرر أن يتم تشجيع الأولاد والبنات في الصف الثالث بمدارس ولاية غرب أستراليا على استكشاف خصائص نوعية مختلفة بين الذكور والإناث داخل الفصول مع ارتداء ملابس عرقيات مختلفة مثل النقاب كجزء من برنامج جديد مثير للجدل.

المنهج الجديد الذي يحظى بدعم حكومة غرب أستراليا بقيادة ماكغوان سوف يتم تقديمه في عدد من مدارس بيرث بدءا من الفصل الدراسي الأول في فبراير.

ويشمل المنهج الجديد الفارق بين الملابس المرتبطة بعرقيات مختلفة مثل البرقع أو النقاب المرتبط بالعقيدة الإسلامية.

يتأهب طلاب الصف الثالث بغرب أستراليا تعلم الفارق بين أنواع مختلفة من الملابس التي تخص عرقيات مختلفة مثل البرقع الذي ترتديه النساء في العقيدة الإسلامية.

الهدف الرئيسي للكورس الذي سبق تقديمه في مدارس بولاية فيكتوريا عام ٢٠١٨ يتمثل في كسر الحاجز بين الأنماط المختلفة من البشر.

حوالي ١٠ مدارس بغرب أستراليا ستشارك في البرنامج الذي يحمل اسم "برنامج احترام العلاقات".

بيتر أبيتز، من اللوبي الأسترالي المسيحي " كريستيان لوبي" أشار إلى مخاوفه بشأن البرنامج.

وتابع: " سيقوم البرنامج بزرع أفكار داخل نفوس الأطفال تتعلق بالاختيار بين الذكور والإناث".

وتابع: "ما هو الهدف وراء جعل الأولاد يرتدون ملابس الإناث؟ دعونا نتحلى بالواقعية في التعليم".

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون انتقد المنهج الجديد".

من المقرر أن يتم تشجيع الأولاد والبنات في الصف الثالث على استكشاف خصائص نوعية مختلفة بين الذكور والإناث داخل الفصول مع ارتداء ملابس عرقية كجزء من برنامج جديد مثير للجدل.

وقال موريسون إنه لا يرغب في فرض قيم الثقافات الأخرى داخل المدارس الأسترالية.

وأضاف أنه لا ينبغي حدوث ذلك في المدارس الحكومية أو الخاصة.