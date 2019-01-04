أستراليا: سكان أوبال بصدد رفع دعوى قضائية جماعية حول العيوب الانشائية

يتدارس سكان برج opal السكني في سيدني حاليا امكانية اقامة دعوى قضائية جماعية ضد المسؤولين عن العيوب الانشائية للبناية.

وعانى سكان البناية من الاخلاء مرتين الاولى ليلة عيد الميلاد المجيد والثانية عشية رأس السنة بعد حدوث تصدع فيها.

ويقع برج اوبال السكني في Sydney Olympic Park وهو برج حديث الانشاء تم الانتهاء منه في آب اغسطس 2018 ويضم شققا سكنية موزعة على 38 طابقاً.

وجرى الاخلاء الاول للسكان بعد سماعهم لاصوات تصدع للمبنى وقد سارعت السلطات الى تفحص المبنى انذاك واعلنت عن ان المبنى آمن مستثنية من ذلك 51 شقة سكنية لم يسمح لاصحابها بالعودة اليها.

وبعد ثلاثة ايام من ذلك قامت الشركة التي انشأت البرج باخلاء السكان للمرة الثانية مؤكدة ان تحقيقاً شاملا سيجري في البناية لمعرفة مدى سلامتها للسكن وحددت عشرة ايام كحد ادنى مهلة لاجراء التحقيق.

ومنذ ذلك الحين وسكان البرج يعيشون في سكن بديل وفرته لهم الشركة.

وما زال التحقيق جاري لمعرفة اسباب التصدع واذا ما كانت البناية آمنة للسكن.

ويقول المحامون انهم سينتظرون نتيجة التحقيق التي تجريه السلطات قبل اتخاذ اي اجراء قانوني.