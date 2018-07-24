لأصحاب السيارات في أستراليا.. احذروا هذه الغرامات

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استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قد يكسر السائقون القانون في أستراليا دون أن يدروا مما يكبدهم غرامات بمئات الدولارات.

وفي تحول غريب، قد يتكبد السائقون نقاطا سلبية إضافية وغرامة تتجاوز 300 دولار من أجل خطأ ارتكبه أحد الركاب المرافقون لهم.

وإذا لم يثبت الراكب حزام الأمان بالشكل الصحيح ، يتم تغريم السائق 337 دولارا وإضافة ثلاث نقاط سلبية.

وعلاوة على ذلك، لا يسمح للركاب بالاستلقاء على مقاعدهم إذا كانت السيارة في وضع متحرك.

قد يكسر السائقون القانون دون أن يدروا مما يكبدهم غرامات بمئات الدولارات.

وإذا لم يثبت الراكب حزام الأمان بالشكل الصحيح ، يتم تغريم السائق 337 دولارا وإضافة ثلاث نقاط سلبية.

ويتم تطبيق نفس العقوبة إذا قام السائقون بالتلويح بأيديهم خارج النافذة أو الاستعمال المزعج لصفارات التنبيه.

من جانبه، قال خبير المرور المفتش بين ماكفاريان إن كلاكس السيارة ينبغي أن يقتصر استخدامه لتحذير السائقين على الطريق.

أما انتظار سيارة غير مسجلة على الطريق فيستوجب غرامة 673 دولار، كما أن عدم غلق الأبواب بالشكل الصحيح يكبد السائقين غرامة تناهز 100 دولار.

كما تنص القوانين الجديدة على تغريم السائق 112 دولارا وإضافة ثلاث نقاط سلبية إذا وقف لمسافة أكثر من 3 أمتار بعيدا عن سيارته.

أما السائق الذي يغير عنوانه دون إخبار السلطات المعنية بذلك فيدفع غرامة 112 دولارا.

أضف إلى ذلك، فإن تناول الطعام أثناء القيادة يرتبط بغرامة 484 دولارا وإضافة 3 نقاط سلبية.

تناول الطعام أثناء القيادة يرتبط بغرامة 484 دولارا وإضافة 3 نقاط سلبية.