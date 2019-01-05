هل يستطيع الأستراليون التعري؟ ماذا يقول القانون في هذا الشأن؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تتأهب أستراليا لاستقبال صيف شديد الحرارة.

أصبح التعري في بعض الشواطئ الأسترالية بمثابة مسألة شائعة حتمية.

ولكن السؤال هل يسمح القانون الأسترالي بالتعري العلني؟

الإجابة أن السياق هو الأمر الذي يحدد كل شيء، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة مثل متى وأين.

فالرجل الذي يتعرى في الساونا مثلا لا يكون عليه أي تداعيات قانونية لكنه قد يتكبد غرامة بآلاف الدولارات إذا خرج من الساونا هكذا وذهب إلى منطقة مجاورة مثل ملعب الكريكيت.

مثال آخر لهذا الأمر هو أن امرأة ما تستطيع أن تمارس كرة الطائرة الشاطئية بدون ملابس في شاطئ العراة "ليدي باي بيتش" دون أن ترتكب أي مخالفة قانونية لكنها قد تتكبد غرامة بآلاف الدولارات بعد ساعة واحدة إذا ذهبت إلى سيارتها خارج الشاطئ عارية كما ولدتها أمها دون ارتداء ما تستر به جسدها.

وإذا ضبطت الشرطة شخصا عاريا مخالفا للقانون، فإن نوع المخالفة يعتمد على تقدير الشرطة بأن تعري شخص ما يندرج تحت مظلة الفحش المتعمد أو حادث غير مقصود.

ولكي نحدد إذا ما كان شيء ما أو شخص ما ارتكب فحشا أو حادث غير مقصود ينبغي أن تأخذ الشرطة في الاعتبار معايير الأخلاق والاحتشام والملاءمة داخل المجتمع.

بيد أن الملاحقة القضائية في أستراليا بتهمة التعري يمثل أمرا نادرا للغاية.

ثمة استثناء وحيد شهير، لكن الأمر يتحتم علينا العودة إلى الوراء عام 1973 في منطقة غرب أستراليا الريفية لاكتشافه.

ففي عام 1973، تطلبت مسرحية Equus لبيتر شافر ظهور أحد الممثلين عاريا على خشبة المسرح لفترة قصيرة.

وخلال أحد العروض على مسرح "جيرالدتون" عام 1977، تقدمت امرأة في الصف الأمامي بشكوى للشرطة وتم إلقاء القبض على الممثل الهولندي فان ماكلينبرج وقضى بعض الساعات في الحجز قبل خروجه بكفالة لحين محاكمته بتهمة ارتكاب سلوك فاحش.

وتساءل القاضي إذا ما كان الممثل انتهك عن قصد معايير الحشمة المجتمعية، وأجاب: "لا"، وبالتالي لم يتم المضي قدما الملاحقة القضائية.