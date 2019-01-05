- هل يستطيع الأستراليون التعري؟ ماذا يقول القانون في هذا الشأن؟
- لأصحاب السيارات في أستراليا.. احذروا هذه الغرامات
- تماهي عون وباسيل داخلي أمّا استراتيجيّاً فهو مع ”الحزب”؟
- وزراء الدولة يكبّدون الخزينة ٢٠ مليار ليرة ولا إنتاجية!
- أطول عمرا وأكثر سعادة.. هذا ما سيحدث في حال ابتعدت عن السكر
- مصادر «المستقبل»: محاولات شيعية لفرض الشراكة ومخالفة القواعد الدستورية
- ورقة الشارع والفوضى بوجه "التآمر" على الشيعية السياسية
- إضراب عام .. كأنه خبر وهمي
- باسيل في دائرة الإتهام بالتعطيل.. والحكومة في مهب الريح
- الرئيس ميقاتي يتمنى التوفيق لمنتخب لبنان في مشاركته ببطولة آسيا في كرة القدم
- النقاب يدخل مناهج غرب أستراليا
- واشنطن تلمح للبقاء في سوريا.. حتى القضاء على داعش
- أستراليا: الشرطة تفصل بين مظاهرة اليمين المعادي للهجرة ومعارضيهم في ملبورن
- لتحافظ على هدوئك.. تعلم الأسرار العشرة للتحكم بعواطفك
- صحف غربية: المحاكمة السعودية لقتلة خاشقجي مسرحية هزلية
- الضوء الأخضر للحكومة لم يأت بعد
- عون وباسيل: خيارات وأفكار.. برِّي: الحــل أمامكم.. و«الحزب» يهاجم الحريري
- 100 ألف مولود سوري مُسجَّلون رسمياً! ماذا عن غيــر المُسجَّلين؟
- تفاصيل «المبادرة الرئاسية 2»... من ابراهيم إلى باسيل
- ما يعنيه «إحياء» حكومة تصريف الأعمال في «زمن الفشل»!؟
- العونيّون و«الشارع»: «مش وقتها»!
- ما هي حاجة «العهد القوي» لـ«الثلث المسيحيّ الضامن»؟
- الخيانة أشعلت حرباً ملكية.. كيف رأت الأميرة ديانا الأمير تشارلز عدواً لها
- الحياة الزوجية بعد 10 سنوات.. مشكلات تتكرر وحلول بسيطة
- العلماء يصلون إلى "بحيرة الألغاز" تحت جليد القطب الجنوبي
- ملامح الفاشيّة في الديموقراطيّات الغربيّة: الحالة الأميركيّة
- حزب الله يدعم باسيل... لحكومة من 32 وزيراً
- ماذا وراء عرقلة التأليف: حزب الله يرمي المسؤولية بالكامل على الحريري؟
- جنبلاط يرى أن الضوء الاخضر للتشكيل لم يأت بعد وقاطيشه يتهم باسيل بالتعطيل... "لأهداف شخصية"
- موازنة 1969 أم 1970 أم لا سابقة أبداً؟
- تطويق إيران واجتذاب سوريا: سيناريو قديم بنسخة جديدة
- «ماكنزي»: خفض الرواتب وزيادة الـ TVA!
- ادعاء إسرائيلي ــــ أميركي ضد 11 مصرفاً لبنانياً: متآمرون مع حزب الله!
- سجال بين المحافظ وسعد
- توقعات الأبراج ليوم January 5, 2019
- من يلعب بدم الجغرافيا ستلعب بدمه ورأسه
- بسبب خطأ كارثي..عراقي داعشي بصدد الخروج لشوارع أستراليا
- إشكال وإطلاق نار ومحاولة خطف شاب في منطقة الحدث!
- باسيل "يقوطب" على ابراهيم
- شاهد على العصر- جوني عبده ج8
- أستراليا: سكان أوبال بصدد رفع دعوى قضائية جماعية حول العيوب الانشائية
- أستراليا.. مطاردة تنتهي بالانتحار
- ... ومستشفيات البقاع تلوِّث الليطاني أيضاً!
- لبنان يُضرِب ضد رئيس الجمهورية أولاً
- حاكم مصرف لبنان: لا علاقة لقروض عائلة ميقاتي بالمؤسسة العامّة للإسكان
- ابو كسم للطبش: نحن لا نعبد الحجر
- "اللباس الفاضح".. ممثلة تركية تثير ضجة بفستان الزفاف
- منظمة حقوقية: السلطات السعودية صورت ناشطة معتقلة وهي عارية
- 10 أعراض للسرطان يمكنك اكتشافها بنفسك
- اليمين المتطرف الالماني يشكل مجموعات للدفاع الذاتي بعد اعتداء مهاجرين على مارة
مختارات استرالية
-
-
-
-
بسبب خطأ كارثي..عراقي داعشي بصدد الخروج لشوارع ...الكاتب:
-
اقتراح بدمج جنوب أستراليا والإقليم الشمالي في ...الكاتب:
-
مواجهة بين البيض والسود.. شبح "كرونولا" يلاحق ...الكاتب:
-
أستراليا: وثائق سرية تكشف قلق حكومة هوارد ...الكاتب:
-
وثائق سرية تكشف كيف واجه هوارد وكوستيلو ...الكاتب:
-
تحت ذريعة الإرهاب.. حكومة أستراليا تمارس البلطجة ...الكاتب:
-
-
امرأة من سكان البرج المنكوب في أستراليا: ...الكاتب:
-
عصابة إفريقية ترشق شرطة أستراليا بالحجارة ...الكاتب:
-
-
أستراليا.. الجالية الفيتنامية تدعو إلى الاحتشاد للانتقام ...الكاتب:
-
بالصور.. تفاصيل 24 ساعة مرعبة عاشها سكان ...الكاتب:
-
-
أستراليا.. التوأمتان الأكثر تطابقاً تعتزمان الزواج من ...الكاتب:
-
-
الطاقة تشعل الحرب بين ائتلاف أستراليا وحكومة ...الكاتب:
-
الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ ...الكاتب:
هل يستطيع الأستراليون التعري؟ ماذا يقول القانون في هذا الشأن؟
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تتأهب أستراليا لاستقبال صيف شديد الحرارة.
أصبح التعري في بعض الشواطئ الأسترالية بمثابة مسألة شائعة حتمية.
ولكن السؤال هل يسمح القانون الأسترالي بالتعري العلني؟
الإجابة أن السياق هو الأمر الذي يحدد كل شيء، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة مثل متى وأين.
فالرجل الذي يتعرى في الساونا مثلا لا يكون عليه أي تداعيات قانونية لكنه قد يتكبد غرامة بآلاف الدولارات إذا خرج من الساونا هكذا وذهب إلى منطقة مجاورة مثل ملعب الكريكيت.
مثال آخر لهذا الأمر هو أن امرأة ما تستطيع أن تمارس كرة الطائرة الشاطئية بدون ملابس في شاطئ العراة "ليدي باي بيتش" دون أن ترتكب أي مخالفة قانونية لكنها قد تتكبد غرامة بآلاف الدولارات بعد ساعة واحدة إذا ذهبت إلى سيارتها خارج الشاطئ عارية كما ولدتها أمها دون ارتداء ما تستر به جسدها.
وإذا ضبطت الشرطة شخصا عاريا مخالفا للقانون، فإن نوع المخالفة يعتمد على تقدير الشرطة بأن تعري شخص ما يندرج تحت مظلة الفحش المتعمد أو حادث غير مقصود.
ولكي نحدد إذا ما كان شيء ما أو شخص ما ارتكب فحشا أو حادث غير مقصود ينبغي أن تأخذ الشرطة في الاعتبار معايير الأخلاق والاحتشام والملاءمة داخل المجتمع.
بيد أن الملاحقة القضائية في أستراليا بتهمة التعري يمثل أمرا نادرا للغاية.
ثمة استثناء وحيد شهير، لكن الأمر يتحتم علينا العودة إلى الوراء عام 1973 في منطقة غرب أستراليا الريفية لاكتشافه.
ففي عام 1973، تطلبت مسرحية Equus لبيتر شافر ظهور أحد الممثلين عاريا على خشبة المسرح لفترة قصيرة.
وخلال أحد العروض على مسرح "جيرالدتون" عام 1977، تقدمت امرأة في الصف الأمامي بشكوى للشرطة وتم إلقاء القبض على الممثل الهولندي فان ماكلينبرج وقضى بعض الساعات في الحجز قبل خروجه بكفالة لحين محاكمته بتهمة ارتكاب سلوك فاحش.
وتساءل القاضي إذا ما كان الممثل انتهك عن قصد معايير الحشمة المجتمعية، وأجاب: "لا"، وبالتالي لم يتم المضي قدما الملاحقة القضائية.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- هل يستطيع الأستراليون التعري؟ ماذا يقول القانون في هذا الشأن؟
- لأصحاب السيارات في أستراليا.. احذروا هذه الغرامات
- النقاب يدخل مناهج غرب أستراليا
- أستراليا: الشرطة تفصل بين مظاهرة اليمين المعادي للهجرة ومعارضيهم في ملبورن
- بسبب خطأ كارثي..عراقي داعشي بصدد الخروج لشوارع أستراليا
- أستراليا: سكان أوبال بصدد رفع دعوى قضائية جماعية حول العيوب الانشائية
- أستراليا.. مطاردة تنتهي بالانتحار
- اقتراح بدمج جنوب أستراليا والإقليم الشمالي في ولاية واحدة تحمل اسم "سنتراليا"
- مواجهة بين البيض والسود.. شبح "كرونولا" يلاحق أستراليا
- أستراليا: وثائق سرية تكشف قلق حكومة هوارد من تزايد أعداد المهاجرين في سيدني وملبورن
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)