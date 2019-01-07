لهذه الأسباب.. الدولار الأسترالي ينحدر إلى أدنى مستوى له في ١٠ سنوات

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - انخفض الدولار الأسترالي الخميس الماضي إلى أدنى مستوى له خلال السنوات العشرة الأخيرة.

وتأثر أداء الدولار الأسترالي سلبا بالنتائج الضعيفة التي حققها القطاع الصناعي في الصين والاتحاد الأوروبي مما تسبب في تأجيج المخاوف بشأن النمو العالمي.

الدولار الأسترالي الذي كانت قيمته الأربعاء تتجاوز ٧٠ سنتا أمريكيا شهد انخفاضا حادا حوالي الساعة التاسعة والنصف صباح الخميس حيث بلغ ٦٧.٤٩ سنتا أمريكيا في تراجع يتجاوز ٣٪.

يذكر أن المرة الأخيرة التي تراجع فيه الدولار الأسترالي إلى هذا الحد حدثت أوائل عام ٢٠٠٩.

بيد أنه في منتصف يوم الخميس الماضي، تعافى الدولار الأسترالي قليلا مرتفعا إلى أكثر من ٦٩ سنتا أمريكيا.

وحقق الدولار الأمريكي صعودا مقابل اليورو والجنيه الإسترليني لكنه لم يستطع التفوق على أداء الين الياباني.

يأتي ذلك في وقت يشعر فيه المستثمرون بالتوجس من تباطؤ النمو العالمي وتقلبات أسواق الأسهم.

إحصائيات القطاع الصناعي الضعيفة في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا هوت باليورو بنسبة ١.١٪.

وفي ديسمبر الماضي، انخفضت أنشطة المصانع في كثير من أوروبا وآسيا مع اشتعال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وتباطؤ الطلب مما تسبب في ضرب الإنتاج وتضاؤل وتيرة التفاؤل.

كريس ويستون، رئيس البحوث بمؤسسة بيبرستون قال: " الانخفاض هو نتيجة سلسلة من النتائج الفقيرة التي أثارت القلق بشأن النمو العالمي، ويتضمن ذلك الأداء الفقير للقطاع الصناعي في الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا".