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مقاولو الباطن يكشفون فضائح بناء برج "أوبال" بأستراليا

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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مقاولو الباطن يكشفون فضائح بناء برج &quot;أوبال&quot; بأستراليا
قال المقاولون الفرعيون الذين تمت الاستعانة بهم لبناء برج "أوبال" إنهم ذهبوا لإنجاز عمل بمقابل رخيص بعيدا عن المواصفات النموذجية.

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال المقاولون الفرعيون الذين تمت الاستعانة بهم لبناء برج "أوبال" إنهم ذهبوا لإنجاز عمل بمقابل مادي رخيص جدا بعيدا عن المواصفات النموذجية.

 

يأتي ذلك في ظل تأكيدات بوجود مشكلات في عملية تصميم وإنشاء المبنى.

 

وذكرت تقارير أن 8 شركات مقاولات اضطرت إلى العمل مقابل "أجور غير معقولة"، بحسب لويز ستيورات المتحدثة الرسمية باسم جمعية المقاولين الفرعيين(جمعية مقاولي الباطن) في تصريحات أدلت بها لصحيفة ساتدراي تليجراف.

 

وذكرت ستيورات أن المدفوعات تم الحصول عليها متأخرا عن الموعد المستحق، كما أن بعض شركات المقاولات الفرعية كانت لديها تحفظات بشأن تعديلات تختلف عن المنصوص في العقود تلزمهم بالعمل أوقاتا إضافية.

 

وأردفت سيتورات: "لم تكن الأموال المخصصة لبناء المشروع كافية مما وضع ضغوطا على المقاولين الفرعيين للحصول على أجور زهيدة".

 

وتابعت: "كان هناك فقر ممنهج في إدارة العمل البشرية لهذا المشروع مما أدى إلى اضطرار المقاولين الفرعيين إلى العمل بتكلفة منخفضة جدا، بالاضافة إلى الدخول في تحديات تتعلق بالحصول على أجور إضافية للتغييرات التي لم تنص عليها العقود".

 

وذكرت تقارير أن إحدى الشركات حاولت مقاضاة شركة المقاولات الرئيسية "Icon"صاحبة برج "أوبال" استنادا على انتهاكها قانون "أمن المدفوعات"، لكن لجنة التحكيم أصدرت حكما لصالح Icon.

 

ورفضت المتحدثة الرسمية لشركة Icon اتهامات تأخرها في دفع مستحقات مقاولي الباطن وتابعت: "إننا واحدة من أفضل الشركات دفعا للمستحقات في قطاع البناء".

 

جاء ذلك بعد أن ذكر المهندسون الذين استعانت بهم حكومة نيو ساوث ويلز للتحقيق في التصدعات التي أجبرت السلطات على إخلاء السكان أن البرج المنكوب الذي يتألف من 34 طابقا يحتوي على عيوب في التصميم والإنشاء.

 

وقاد التحقيق عميد الهندسة بجامعة نيو ساوث ويلز مارك هوفمان، وعميد الهندسة بجامعة نيوكاسل جون كارتر لكنهما أشارا إلى أنهما في حاجة إلى معلومات رئيسية لإصدار نتائج ختامية.

 

جاء ذلك بعد أن ذكر المهندسون الذين استعانت بهم حكومة نيو ساوث ويلز أن البرج المنكوب الذي يتألف من 34 طابقا يحتوي على عيوب في التصميم والإنشاء.

 

ولفتت غلاديز برجكليان رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز إلى تعاطفها مع سكان البرج الذي تم إخلاء سكانه بعد اكتشاف العديد من التصدعات داخله ويعيشون بشكل مؤقت في غرف فندقية.

 

 

غلاديز برجكليان تعاطفت مع سكان البرج المنكوب

 

 

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