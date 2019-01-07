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لماذا أصبحت ولاية فيكتوريا عاصمة اليمين المتطرف في أستراليا؟
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أصبحت ولاية فيكتوريا الأكثر صخبا ونشاطا للجماعات اليمينية المتطرفة في أستراليا.
لماذا أصبحت تلك الولاية التي ينظر إليها باعتبارها الأكثر تقدما بمثابة مرتع لهذا النشاط اليميني المتطرف؟
احتجاجات السبت التي جاءت تحت شعار "استعيدوا سانت كيلدا" التي نظمها قادة "جبهة الوطنيين المتحدين"(يونايتد باتريوتس فرونت) بلير كوتريل ونيل إريكسون، وبمشاركة السيناتور الفيدرالي فريزر أنينج تمثل أحدث سلسلة المظاهرات الجاذبة لمانشيتات الصحف التي تنظمها الجماعات اليمينية المتطرفة في الولاية.
يذكر أن حركة اليمين المتطرف السياسية ترتبط بجذور عميقة في أستراليا.
لكن في أوائل 2018، غيرت الجماعات اليمينية المتطرفة رسالتها الرئيسية حيث يعتقد الخبراء أنها بدت في استهداف جرائم الأفارقة في أستراليا مع وضع التركيز الرئيس على العصابات الإفريقية.
ورغم أن الجماعات اليمينية المتطرفة تحظى بدعم ضئيل نسبيا تتزايد دلالته عندما يؤثر على السياسات، لكن البيانات السياسية المختلفة التي تظهر خلال التغطية الإعلامية لأنشطتها، وكذلك التكتيكات المتطرفة التي تستخدمها تلك الجماعات تساعد في تسليط الضوء عليها.
يذكر أن كلا من إريكسون وكوتريل يقيم في ولاية فيكتوريا.
وقال إريكسون: "الجماعات القومية هي الأقوى في فيكتوريا وهي الأكثر نشاطا من الولايات الأخرى لأن فيكتوريا يسارية متطرفة مما يعني أن الأيديولوجية العكسية لذلك سيكون لها صدى".
واستطرد" "كلما ضغط اليسار، كلما نضغط نحن في الاتجاه المضاد في فيكتوريا. أقوم بفعل ذلك على مدى 15 عاما، وأصبح لدينا المزيد من الأشخاص يشاركون معنا في الاحتجاجات بعد حادث حصار مقهى ليندت في سيدني".
ولفت أن شعارات النازية الجديدة وتحية هتلر التي ظهرت في احتجاجات السبت في سانت كيلدا لم تكن القضية الرئيسية للمحتجين".
ومضى يقول: "إنهم يحاولون فعل أكثر الأشياء الهجومية لكنهم ليسوا نازيين من وجهة نظري".
من جانبه، قال الدكتور أندريه أبولر، الرئيس التنفيذي لمعهد Online Hate Prevention (مكافحة الكراهية عبر الإنترنت) إن الجماعات اليمينية المتطرفة سوف تزيد أنشطتها العلنية قبل العيد الوطني لأستراليا ثم في فترة الانتخابات الفيدرالية 2019.
وتابع: "إنهم يتواجدون في أنحاء مختلفة من أستراليا لكنهم أعلى صوتا في فيكتوريا، إلا أنهم ليسوا أقوياء بما يكفي".
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سيدني - استراليا
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