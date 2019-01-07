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أستراليا 2019.. 5 تغييرات شديدة الأهمية في مجال الهجرة
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تشهد أستراليا في العام الجديد 2019 خمسة تغييرات شديدة الأهمية في مجال الهجرة تشمل ما يلي:
1- وقت أطول في إجراءات استخراج تأشيرة الزوج
مرر مجلس الشيوخ الأسترالي في نوفمبر الماضي مشروع قانون لمكافحة العنف العائلي،ولذلك أصبحت تأشيرة الزوج تحتاج إلى موافقة مسبقة قبل تقديم الطلبات.
ويعني ذلك أن مقدم الطلب بالخارج والكفيل داخل أستراليا أصبحا في حاجة إلى المرور بسلسلة من الإجراءات الصارمة لإجراء تقييم السمات الشخصية وغيره مما سيتسبب في إطالة الفترة اللازمة للحصول على مثل هذا النوع من التأشيرات.
2-تأشيرة مؤقتة جديدة للوالدين
سيكون متاحا هذا العام للمواطنين الأستراليين وأصحاب الإقامة الدائمة جلب والديهم من الخارج.
وستمنح الحكومة الأسترالية 15 ألف تأشيرة من هذا النوع سنويا تكون مدتها 3 أو 5 سنوات بتكلفة 5000 دولار و10000 دولار على التوالي.
التأشيرة المذكورة قابلة للتجديد لكن بحد أقصى 10 سنوات.
3- زيادة سقف أموال الطلاب الأجانب إلى أكثر من 20 ألف دولار
في العام الجديد 2019، يتعين على الطلاب الأجانب تقديم دليل حول امتلاكهم أموالا لا تقل عن 20290 دولار، بالإضافة إلى 7100 دولار إضافية حال جلب الزوج، و3040 دولارا لكل طفل.
4- مضاهاة سجلات مكتب الضرائب الأسترالي بأجور المهاجرين
سوف تقوم وزارة الشؤون الداخلية هذا العام بحملة مشددة على الشركات التي تبخس المهاجرين الموظفين لديها أجورهم.
5- تأشيرة جنوب أستراليا لأصحاب المشروعات الناشئة
تقدم الولاية في العام الجديد تأشيرة جديدة لأصحاب المشروعات الناشئة.
الحصول على التأشيرة الجديدة ليس في صعوبة استخراج "تأشيرة البيزنس والابتكار" حيث لا تتطلب ترتيبات تمويل بقيمة 200 ألف دولار، كما تحتاج فقط حصول المتقدمين على درجة 5 في اختبار "آيلتس"
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سيدني - استراليا
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