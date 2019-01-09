أستراليا تحاكم مراهقا إفريقيا بتهمة ضرب شخص غريب بهراوة معدنية

المراهق ميشاك موكانو، 18 عاما، متهم بالاعتداء غير المشروع

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اتهمت السلطات الأسترالية مراهقا من أصول إفريقية ينتمي لإحدى العصابات بضرب شخص غريب باستخدام هراوة في هجوم بدون أي مبرر.

ومن المقرر أن يبقى المراهق خلف القضبان بعد توجيه سلسلة من الاتهامات الخطيرة له.

ميشاك موكانو، 18 عاما، وقف أمام قضاة محكمة ملبورن الإثنين حيث تقدم بطلب خروج بكفالة لضلوعه في هجومين بشاطئ سانت كيلدا الشهر الماضي مما تسبب في إصابة 5 أشخاص.

وشعرت أستراليا بالصدمة جراء لقطات فيديو تظهر شبابا من أصول إفريقية، بينهم موكانو، يعتدون بالضرب المتكرر على ثلاثة أشخاص قبل سرقتهم بالإكراه.

ويواجه موكانو ستة اتهامات بالاعتداء غير المشروع، وتهمتين بالشجار، وتهمة بالتسبب عمدا في حدوث إصابة، وتهمة بالتهور الذي أدى إلى إصابة، وتهمة بالحصول على أموال عن طريق الخداع.

وقالت الشرطة إن موكانو هاجم الرجل في البداية مستخدما هراوة معدنية طويلة خلال مشاجرة ضد شخصين يوم 1 ديسمبر في تمام الساعة 10:45 م.

ثم انضم إليه اثنان من أصدقائه واستكملا الاعتداء.

وبعدها بـ 15 دقيقة، قام موكانو ومجموعة من 15 شخصا بضرب وكل 3 أشخاص في هجوم غير مبرر.

عارضت الشرطة إطلاق سراح موكانو بكفالة وحذرت من احتمال تكرار اعتدائه

وكشف فيديو تورط ميكانو في المشاجرة في لقطات وصفتها الشرطة بأنها دليل دامغ يدين المراهق الإفريقي.

وغادر أعضاء العصابة بالفرار لكن موكانو سلم نفسه بعد نشر الشرطة صورته بين المشتبه بهم.

قال راعي الكنيسة ريكارد مابيالا زوج أم موكانو إن الشخص السيء يمكن أن يتحول إلى إنسان جيد