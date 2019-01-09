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مؤسسة Getup تجري استطلاعا لاختيار أسوأ الشخصيات داخل ائتلاف أستراليا

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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مؤسسة Getup تجري استطلاعا لاختيار أسوأ الشخصيات داخل ائتلاف أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قامت مؤسسة Getup "جت أب" باستطلاع لاختيار ثلاثة أسماء بين أسوأ 18 سياسيا تابعين للائتلاف.

 

يأتي ذلك من أجل مساعدة الائتلاف على تحديد أولوياته في الانتخابات الفيدرالية المقبلة.

 

كما سيساعد هذا على توظيف نشطاء في العام الانتخابي وعدم التركيز على المقاعد الهامشية التي ترتبط بفرص ضئيلة في الفوز وإقصاء المعارضين للسياسات التقدمية.

 

وتم وضع قائمة تتألف من ١٨ عضوا برلمانيا اختارتها هيئة من النشطاء قبل أن يتم توجيه سؤال للمشاركين باختيار أسوأ ثلاثة من وجهة نظرهم.

 

ولم تكن كافة الأسماء المختارة من أصحاب المقاعد الهامشية لكن "جت أب" اختارت كذلك من اعتبرتهم أصحاب آراء "عفا عليها الزمن" في مسألة التغير المناخي أو أصحاب المواقف المتحجرة في سياسة الهجرة أو هؤلاء الذين يقومون بانتهاكات صارخة لقضايا العدالة الاجتماعية.

 

ومن المقرر أن يتم تحديث نتائج الاستطلاع بشكل مباشر على الموقع الرسمي لمؤسسة "جت أب".

وتلتزم "جت أب" بشن حملة كبيرة ضد وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون وعضو البرلمان ورئيس الوزراء الأسبق توني أبوت لك لكنها عرضت خيارات إضافية أمام القارئ في قائمة الأسوأ.

 

وتتضمن القائمة المدعي العام كريستيان بورتر، ووزير الصحة جريج هانت، ووزير الطاقة أنجوس تايلور، وكذلك أعضاء المقاعد الخلفية المؤثرين جورج كريستينسن وكريج كيلي ومايكل سوكار.

 

كما تشمل القائمة عضو البرلمان كيفين أندرو الذي يتقلد مقعد "مينزيس" بفارق 10%، وبارنابي جويس الذي يستحوذ على مقعد نيو إنجلاند بفارق 23.4%، ورئيس الوزراء سكوت موريسون الذي يتقلد مقعد "كوك" بهامش تفوق 15.4%.

 

يذكر أن أبوت، الذي يتبوأ مقعد وارينجا بهامش تفوق 11.6% يقبع تحت هجوم منسق من منسقي الحملات الشعبية للحزب جراء دوره في إسقاط حكومة تيرنبول.

 

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