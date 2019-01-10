أستراليا: طرود مشبوهة وصلت إلى سفارات وقنصليات في البلاد

ملبورن - أ ف ب: فتحت الشرطة الأسترالية أمس، تحقيقاً حول إرسال عدد من الطرود المشبوهة الى نحو عشر سفارات وقنصليات في استراليا، إلا انها لا تعتبر خطرة.

وطوال ساعات بعد الظهر، اضطرت أجهزة الطوارئ في عدد من المدن الاسترالية الى زيادة عمليات التدخل بعدما تبلغت بتلقي طرود تحتوي على مواد مشبوهة على الأرجح.

وليس ثمة أي منطق واضح في لائحة البلدان المستهدفة، والتي تضم الولايات المتحدة والصين وإيطاليا والهند واليابان وسويسرا وإسبانيا ومصر وباكستان ونيوزيلندا.

وأكدت شرطة ولاية فيكتوريا التي عاصمتها ملبورن، أن المواطنين ليسوا مهددين. وأضافت: «نعتقد في هذه المرحلة أن القضية محددة الاهداف ولا تشكل تهديدا» للمواطنين.

وقالت الشرطة الفيديرالية الأسترالية في بيان «يتمّ فحص هذه الطرود من جانب أجهزة الطوارئ».

وأخلي بعض الأماكن على سبيل الوقاية الأمنية، قبل السماح للموظفين بالعودة الى مكاتبهم. وكانت القنصلية البريطانية في ملبورن أول المستهدفين.

وصرّح ناطق باسم المفوضية البريطانية العليا، وهي تعادل السفارة البريطانية في دول الكومنولث، «نحن على تواصل مع (الشرطة الفيديرالية) والسلطات المحلية بشأن هذا الوضع. جميع موظفينا بخير».

وأشارت قنصلية الولايات المتحدة لدى ملبورن أيضاً إلى أنها تلقت طرداً «مشبوهاً» تم التعامل معه من جانب رجال إطفاء المدينة والشرطة الفيديرالية التي فتحت تحقيقاً.

وذكرت وزارة الخارجية الاسترالية أنها بعثت الثلثاء بمذكرة الى كل البعثات الدبلوماسية في كانبيرا «لتنبيهها من احتمال تلقي طرود مشبوهة».

وقد وجهت الوزارة هذا الانذار بعد حوادث مماثلة في كانبيرا وسيدني في بداية الاسبوع.

وتحدثت الصحافة الاسترالية الاثنين عن تلقي قنصلية الارجنتين في سيدني طردا يحتوي مسحوقاً أبيض. ولا يتضمن هذا المسحوق أي مادة سامة.