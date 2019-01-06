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أستراليا: لا يوجد إطار زمني محدد لبحث طلب الفتاة السعودية رهف للجوء

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بانكوك (رويترز) - قالت وزيرة خارجية أستراليا ماريس بين يوم الخميس إنه لا يوجد إطار زمني محدد لتقييم حالة رهف محمد القنون، الشابة السعودية التي فرت إلى تايلاند قائلة إنها تخشى أن تقتلها عائلتها.

 

وأحالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قضية رهف إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة.

 

وقالت بين في بانكوك، بعد وصولها في زيارة كانت مقررة قبل أن تطلب رهف اللجوء، "بعد إحالات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتخذ أستراليا الخطوات التي يتعين أن نقوم بها فيما يتعلق بعملية التقييم، وبعد اكتمالها، سيصدر إعلان".

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