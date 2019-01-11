أستراليا: وزير يتعرض للتهديد في نيو ساوث ويلز بعد نفوق مليون سمكة

قال وزير الصناعات الاولية في نيو ساوث ويلز Niall Blair لشبكة اس بي اس بانه تعرض لتهديدات "مباشرة" من السكان المحليين عند زيارته لنهر دارلنغ اثر نفوق مليون سمكة فيه.

وكان السكان المحليون قد انتقدوا بشدة الوزير Blair بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر دارلنغ بسبب زيادة الكميات التي يتم ضخها للمناطق الزراعية من هذا النهر.

وكانت اعداد كبيرة من الاسماك قد نفقت في النهر خاصة عند منطقة Menindee في نيو ساوث ويلز.

وقد امر الوزير Blair باجراء تحقيق في اسباب هذا النفوق الكبير للاسماك وتقديمه على عجل اليه عن هذه الحادثة والتي يصفها سكان المنطقة بانها حادثة يقع ورائها الانسان.

وقال Blair بانه تحدث لسكان المنطقة لمدة 45 دقيقة حول القضية رغم التهديدات المباشرة التي تقاها على حد قوله.

واضاف لاس بي اس "انني وقفت على ضفاف النهر للتحدث الى الناس الا انني غيرت مكان تواجدي هناك عدة مرات مخاوف امنية."

وشدد على ان "خيبة الامل هي التي جعلت من الاهالي يوجهون التهديدات المباشرة" مؤكداً بان ذلك لن يثنيه عن اداء مهامه.

وارجع الوزير Blair في حديثه للاهالي سبب نفوق الاسماك الى سوء نوعيه المياه في النهر والى الجفاف.

واشار الى ان هذه هي المرة الرابعة التي تشهد نيو ساوث ويلز هذا النفوق الكبير من الاسماك خلال اشهر.

وقال الوزير بان انخفاض مستوى المياه في النهر ادى الى انخفاض نسبة الاوكسجين الذي ترافق مع انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة مما ادى الى نفوق الاسماك.