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أستراليا: إيجارات المنازل في سيدني تنخفض لأول مرة من 12 عاماً
أشار تقرير Domain Rental Report إلى انخفاض أسعار إيجارات المنازل والوحدات السكنية في سيدني لأول مرة منذ اثني عشر عاماً، مما يعني خسارة سيدني للمركز الأول ولقب أثمن وأغلى مدينة لإيجارات المنازل في أستراليا.
أما عن المدينة التي تحوز الآن على هذا اللقب فهي العاصمة كانبرا. وصل متوسط إيجارات المنازل بسيدني لـ٥٤٠ دولاراً في الأسبوع في كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٨ وهو أقل بنسبة ١.٨٪ من العام السابق. أما في كانبرا فقد وصل متوسط الإيجارات إلى ٥٦٠ دولاراً في الأسبوع.
و يقول خبير العقارات رغد ميشو إن السبب في انخفاض الإيجارات يعود إلى زيادة العرض من ناحية المنازل المتاحة للإيجار. ويتوقع أن تستمر الزيادة خلال العام ٢٠١٩ مما يساعد المؤجرين ويعطيهم قدرة أعلى على التفاوض في عقود الإيجار. وأضاف أن الضغط الأكبر على أصحاب العقارات مما قد يدفع الكثير منهم للحرص على المحافظة على مؤجريهم الحاليين وخصوصاً إذا كانوا من المؤجرين الجيدين الملتزمين بدفع إيجاراتهم في موعدها ولا يسببوا المشاكل.
وأبدى التقرير بالنسبة لإيجارات الوحدات السكنية أنها انخفضت بنسبة ٢.٨٪ عن العام الماضي ليصل متوسط الإيجارات إلى ٥٣٠ دولاراً بالأسبوع.
بهذه الأرقام تكون معدلات إيجار المنازل قد عادت لمعدلات ٢٠١٦ و معدلات إيجارات الوحدات السكنية عادت إلى مستويات العام ٢٠١٧.
و يقول رغد ميشو إن انخفاض أسعار الإيجارات ليس بالضرورة شيء سئ لأن الأسعار كانت في ارتفاعٍ مستمر لسنواتٍ طويلة. و ينصح بشكل عام أن من يريد الاستثمار في سوق عقارات امي في أستراليا فعليهم بالاستثمار في بيرث، حيث يتوقع أن تكون الطفرة التالية في خلال السنة أو السنتين القادمتين.
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