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أستراليا.. مارك لاثام: برجكليان جعلت سيدني غير صالحة للسكن

آخر تحديث: منذ 15 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. مارك لاثام: برجكليان جعلت سيدني غير صالحة للسكن

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - وجه مارك لاثام مرشح حزب "أمة واحدة" انتقادات لحكومة نيو ساوث ويلز بقيادة غلاديز برجكليان لتحويلها سيدني إلى مكان لا يمكن العيش فيه ويفيض بالمهاجرين.

 

وأدلى القائد الفيدرالي السابق بالتصريحات أثناء زيارة لمشارف غرب سيدني هذا الأسبوع والتي أعلن فيها بداية حملته الانتخابية في ٢٣ مارس بحسب صحيفة الأستراليان.

 

وحضر لاثام اجتماعا داخل مركز تسوق "أوران بارك" حيث قارن اقتراح المطار الثاني بسيدني بشبكة الترام فقيرة التطوير.

 

يذكر أن مشارف غرب سيدني يتوقع أن تكون موقعا للمطار المقترح لكن لاثام شكك في إمكانية نجاح المشروع.

 

وتابع لاثام أن رؤية حكومة برجكليان لإنشاء ديزني لاند متطورة عالية التكنولوجيا للمطار الثاني تمثل صورة كارثية أخرى لفقر التخطيط الحكومي.

 

واستطرد: "إذا كنتم عاجزين عن إنشاء زوج من خطوط الترام في الشارع الرئيسي لمنطقة الأعمال المركزية فالأمل ضئيل أن تتمكنوا من إقامة مدن جديدة على مشارف سيدني'.

 

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