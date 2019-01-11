من السبت حتى الأربعاء..أستراليا تتصبب عرقا

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استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تتأهب أستراليا لاستقبال موجة حرارة شديدة في عطلة نهاية الأسبوع والأيام التالية.

ويتوقع خبراء الطقس أن تضرب 5 مدن استرالية كبرى موجات حرارة تتباين شدتها بين واحدة وأخرى.

ومن المنتظر أن تتصبب معظم أنحاء أستراليا عرقا حتى يوم الأربعاء المقبل حيث تتصاعد درجات الحرارة في أديلايد وملبورن فوق 40 درجة.

وقال خبير الأرصاد الجوية توم هوف في تصريحات لصحيفة ديلي ميل أستراليا إن درجات الحرارة تقفز في أنحاء الدولة برمتها.

وفيما يتعلق بما يمكن تصنيفه بموجة حرارة، فإن ذلك يعتمد على أين تعيش بحسب خبير الطقس.

وأشار إلى أن درجات الحرارة بمثل هذه الشدة ليست اعتيادية في أستراليا في هذا الوقت من العام لكن ذلك يأتي في إطار النسبية فما يحدث في سيدني ربما لا ينطبق عليه الحال في مكان آخر.

ويتوقع أن يشهد الإقليم الشمالي في معظم أنحائه وغرب وجنوب كوينزلاند ومعظم أرجاء نيو ساوث ويلز وأقصى شمال فيكتوريا ومعظم مناطق جنوب أستراليا والنصف الشمالي الغربي بولاية غرب أستراليا موجة حرارة منخفضة الكثافة من الجمعة حتى الإثنين.

وتضرب موجة حرارة حامية الوطيس مناطق بغرب أستراليا.

وتابع هوف: "تبدو الفترة من السبت إلى الثلاثاء الأكثر حرارة خلال الأسبوع المقبل".