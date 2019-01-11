- من السبت حتى الأربعاء..أستراليا تتصبب عرقا
- بري يسترضي سوريا وبومبيو يخاطب إيران: تدويل الأزمة اللبنانية
- بلد كل مين إيدو إلو
- نواب يحملون المواطنين مسوؤلية أضرار "نورما"
- شاهد على العصر - جوني عبده ج13
- "تعري المشاهير".. هل تخضع المرأة لتصورات الرجال حين تتبرج أم تتحرر من المجتمع؟
- نيابة طوكيو توجه تهمتين جديدتين إلى كارلوس غصن
- كأس آسيا 2019: الامارات تستعيد عافيتها على حساب الهند وتتصدر
- عواصف الداخل والحدود تُسابق قمّة بيروت
- القمة مُهدَّدة بالتأجيل.. وواشنطن لتحالـــف عربي ضد إيران
- أبعد من الحكومة بكثير.. هذا ما يريده «حزب الله»!
- حلّ يُرضي الحريري والنواب الستة.. ويرفضه باسيل
- الحريري - الثنائي الشيعي... تقاطعات «في الجرم المشهود»
- القمة الهزيلة .. ومخرج برِّي!
- جنبلاط: أترحّم على قدامى الفاسدين واذا دعا العرب سوريا يلتزم لبنان
- انظر ماذا يحدث عندما نسلق البيض بالمايكروويف
- بعد انتظار سنوات.. زراعة يدين لمبتورة أطراف بريطانية
- أستراليا.. مارك لاثام: برجكليان جعلت سيدني غير صالحة للسكن
- أستراليا: إيجارات المنازل في سيدني تنخفض لأول مرة من 12 عاماً
- أستراليا: وزير يتعرض للتهديد في نيو ساوث ويلز بعد نفوق مليون سمكة
- زوجة "إل تشابو" تظهر في محاكمته.. والادعاء العام "يحرجها"
- هوايات يمكن أن تدر عليك دخلا بدون أي تعب
- حملة قوى 8 آذار لتأجيل قمة بيروت وأزمة الحكومة تؤسس لاشتباك سياسي مع رئيس الجمهورية
- الإعتراض الشيعي على القِمّة يتصاعد .. ومخاوف جدِّية من التداعيات؟
- ثمانية رؤساء عرب يؤكدون حضور القمة الاقتصادية
- صراع بين جنبلاط والمشايخ
- من إميل بيطار الى حسن مشرفية: نماذج وزراء النخبة لا الأحزاب
- نهاية «المستقبل»
- رضوان مرتضى أمام القضاء
- حماة المصارف: لبنان ملتزم بدفع ديونه... إلى الأبد!
- كيف أنقذ الهاتف المحمول الفتاة السعودية رهف؟
- توقعات الأبراج ليوم January 11, 2019
- في مصر، هل أطاحت المخابرات المركزية بالملك فاروق في يوليو ١٩٥٢؟
- القمة العربية الاقتصادية.. عقدة جديدة تعمّق أزمة لبنان
- الحريري عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال: كل شيء ممكن
- أميركا فازت على الصين وروسيا في انتخابات البرازيل!
- لبنان: بري يريد سورية في القمة التنموية... وإبعاد ليبيا
- من قمّة عمّان... إلى قمة بيروت
- عِندَما يُهَدَّد بومبيو بأنّ أمريكا ستَنْتَقِل مِن مَرحلةِ احتِواء إيران إلى الهُجوم عَليها فهذا “إعلانُ حَربٍ”.. واستِهدافُ لُبنان بسَببِ صَواريخ “حِزب الله” قَد يَكون أوّل جَولاتِها.. هَل سيَكتَفِي بدَعوةِ دُوَل الخَليج لحَلِّ خِلافاتِها للتَّفَرُّغ لمُواجَهةِ الخَطر الإيرانيّ أمْ سيَعمَل على فَرضِه؟ ومَاذا يَقصِد بقَولِه أنّه لن يَسمَح بتَحَوُّل سورية إلى لبنان ثَانِيَة؟
- شاهد على العصر- جوني عبده يروي مسيرة بشير الجميل للزعامة ج12
- الحريري صامد… وتعويم صيغة ٣٢ مرفوض
- أستراليا: لا يوجد إطار زمني محدد لبحث طلب الفتاة السعودية رهف للجوء
- ميقاتي: الحريري لن يعتذر وعلينا دعمه... الترياق في العودة الى روحيّة الطائف
- هل لبنان مؤهَّل لتوظيف القمم والمؤتمرات المُنعقدة لمساعدته؟
- «إيدن باي»: مخالفة للقانون بـ«رعاية رسمية»
- لبنان في لحظة تحول: الحكومة من مصير سوريا
- يرفض العالم استقبالهم.. أين يذهب لاجئو سوريا؟
- الحكومة تتحوّل إلى "فعل ماضٍ ناقص".. وباسيل: الثلث الضامن مطوّب لنا
- "تأجيل القمة": حلفاء النظام يحاصرون عون!
- العام الدراسي جبهاتٌ.. هل يحسمُها كانون؟
مختارات استرالية
-
-
-
مؤسسة Getup تجري استطلاعا لاختيار أسوأ الشخصيات ...الكاتب:
-
أستراليا تحاكم مراهقا إفريقيا بتهمة ضرب شخص ...الكاتب:
-
أستراليا 2019.. 5 تغييرات شديدة الأهمية في ...الكاتب:
-
لماذا أصبحت ولاية فيكتوريا عاصمة اليمين المتطرف ...الكاتب:
-
مقاولو الباطن يكشفون فضائح بناء برج "أوبال" ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب.. الدولار الأسترالي ينحدر إلى أدنى ...الكاتب:
-
هل يستطيع الأستراليون التعري؟ ماذا يقول القانون ...الكاتب:
-
لأصحاب السيارات في أستراليا.. احذروا هذه الغرامات ...الكاتب:
-
-
بسبب خطأ كارثي..عراقي داعشي بصدد الخروج لشوارع ...الكاتب:
-
اقتراح بدمج جنوب أستراليا والإقليم الشمالي في ...الكاتب:
-
مواجهة بين البيض والسود.. شبح "كرونولا" يلاحق ...الكاتب:
-
أستراليا: وثائق سرية تكشف قلق حكومة هوارد ...الكاتب:
-
وثائق سرية تكشف كيف واجه هوارد وكوستيلو ...الكاتب:
-
تحت ذريعة الإرهاب.. حكومة أستراليا تمارس البلطجة ...الكاتب:
-
-
امرأة من سكان البرج المنكوب في أستراليا: ...الكاتب:
-
عصابة إفريقية ترشق شرطة أستراليا بالحجارة ...الكاتب:
من السبت حتى الأربعاء..أستراليا تتصبب عرقا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تتأهب أستراليا لاستقبال موجة حرارة شديدة في عطلة نهاية الأسبوع والأيام التالية.
ويتوقع خبراء الطقس أن تضرب 5 مدن استرالية كبرى موجات حرارة تتباين شدتها بين واحدة وأخرى.
ومن المنتظر أن تتصبب معظم أنحاء أستراليا عرقا حتى يوم الأربعاء المقبل حيث تتصاعد درجات الحرارة في أديلايد وملبورن فوق 40 درجة.
وقال خبير الأرصاد الجوية توم هوف في تصريحات لصحيفة ديلي ميل أستراليا إن درجات الحرارة تقفز في أنحاء الدولة برمتها.
وفيما يتعلق بما يمكن تصنيفه بموجة حرارة، فإن ذلك يعتمد على أين تعيش بحسب خبير الطقس.
وأشار إلى أن درجات الحرارة بمثل هذه الشدة ليست اعتيادية في أستراليا في هذا الوقت من العام لكن ذلك يأتي في إطار النسبية فما يحدث في سيدني ربما لا ينطبق عليه الحال في مكان آخر.
ويتوقع أن يشهد الإقليم الشمالي في معظم أنحائه وغرب وجنوب كوينزلاند ومعظم أرجاء نيو ساوث ويلز وأقصى شمال فيكتوريا ومعظم مناطق جنوب أستراليا والنصف الشمالي الغربي بولاية غرب أستراليا موجة حرارة منخفضة الكثافة من الجمعة حتى الإثنين.
وتضرب موجة حرارة حامية الوطيس مناطق بغرب أستراليا.
وتابع هوف: "تبدو الفترة من السبت إلى الثلاثاء الأكثر حرارة خلال الأسبوع المقبل".
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا.. مارك لاثام: برجكليان جعلت سيدني غير صالحة للسكن
- أستراليا: إيجارات المنازل في سيدني تنخفض لأول مرة من 12 عاماً
- كيف أنقذ الهاتف المحمول الفتاة السعودية رهف؟
- فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ميدلتون (للبالغين فقط)
- أستراليا: وزير يتعرض للتهديد في نيو ساوث ويلز بعد نفوق مليون سمكة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- من السبت حتى الأربعاء..أستراليا تتصبب عرقا
- أستراليا.. مارك لاثام: برجكليان جعلت سيدني غير صالحة للسكن
- أستراليا: إيجارات المنازل في سيدني تنخفض لأول مرة من 12 عاماً
- أستراليا: وزير يتعرض للتهديد في نيو ساوث ويلز بعد نفوق مليون سمكة
- أستراليا: لا يوجد إطار زمني محدد لبحث طلب الفتاة السعودية رهف للجوء
- أستراليا: طرود مشبوهة وصلت إلى سفارات وقنصليات في البلاد
- مؤسسة Getup تجري استطلاعا لاختيار أسوأ الشخصيات داخل ائتلاف أستراليا
- أستراليا تحاكم مراهقا إفريقيا بتهمة ضرب شخص غريب بهراوة معدنية
- أستراليا تدرس منح اللجوء للفتاة السعودية "الهاربة" رهف
- أستراليا 2019.. 5 تغييرات شديدة الأهمية في مجال الهجرة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)