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زيادة كبيرة في وتيرة إلغاء تأشيرات السودانيين بأستراليا عام 2018

آخر تحديث: منذ 51 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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زيادة كبيرة في وتيرة إلغاء تأشيرات السودانيين بأستراليا عام 2018

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - زادت أستراليا بشكل ملحوظ من قرارات إلغاء تأشيرات المهاجرين السودانيين في السنة المالية الماضية استنادا إلى تقديرات وزارية بحسب إحصائيات جديدة.

 

وبشكل عام يشمل كافة الجنسيات، شهدت السنة المالية الماضية إلغاء 56 تأشيرة استنادا إلى سمات شخصية معينة لأصحابها لا تتناسب مع أستراليا وفقا لإحصائيات نشرتها وزارة الشؤون الداخلية.

وتم إلغاء ٨ تأشيرات خلال الشهور الثلاثة حتى ٣٠ سبتمبر.

 

وتكشف تلك الإحصائيات أن أصحاب الأصول السودانية بين أكثر ٥ جنسيات تعرضوا لإلغاء تأشيراتهم بقرار وزاري، بمعدل يناهز ٥ حالات إلغاء العام الماضي وفقا لصحيفة الأستراليان.

 

وقال عضو البرلمان ديفيد كوفمان إنه لا توجد ذرة تسامح تجاه هؤلاء الذين يهددون أمن أستراليا.

 

بيد أن العامين الماليين ٢٠١٥-١٦ و٢٠١٦-١٧ لم يشهدا إلغاء أي تأشيرات لسودانيين في تناقض صارخ مع 2017-2018.

 

ويتصدر البريطانيون والنيوزيلنديون القائمة بعدد 30 تأشيرة ملغاة على الأقل لكل منهما منذ يوليو 2017.

 

وعلاوة على ذلك، كانت تونجا ولبنان بين أكثر الجنسيات التي ألغيت تأشيرات مواطنيها بموجب التقديرات الوزارية التي تختلف عن عمليات الإلغاء الإلزامية والتي ترتبط بسجل جنائي.

 

وإذا شعر وزير أسترالي بشكوك معقولة مفادها أن السمات الشخصية لصاحب تأشيرة ما لا تؤهله لتجاوز الاختبار المقرر في هذا الشأن، يحق له إلغاؤها كجزء من قانون الهجرة.

 

وقال بيان صدر هذا الأسبوع من وزير الهجرة الفيدرالي ديفيد كولمان إنه لا يوجد أي نوع من التسامح مع هؤلاء الذين يشكلون خطورة على الأستراليين.

 

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