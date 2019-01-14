أستراليا تكشر أنيابها ضد وكلاء الهجرة الفاسدين

مساعدة وزير الشؤون الداخلية ليندا رينولدز قالت إنها لن تتسامح مطلقا تجاه أي نوع من سوء السلوك يرتكبه وكلاء الهجرة الفاسدون في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تشكل مشكلة انتشار وكلاء الهجرة الفاسدين تهديدا أمنيا خطيرا في أستراليا وربما يتطلب الأمر صلاحيات تحقيق أوسع نطاقا للتغلب عليها وفقا لوزارة الشؤون الداخلية الفيدرالية.

وكشفت تحقيقات انضباطية أجرتها وزارة الشؤون الداخلية الفيدرالية أن بعض وكلاء الهجرة استنزفوا مئات الآلاف من الدولارات من زبائن يتملكهم اليأس.

وعلاوة على ذلك، قام آخرون بشكل دوري بتزييف تأشيرات لم يكن ينبغي صدورها.

وكشفت نتائج تحقيقات صدرت مؤخرا أن ٨ وكلاء هجرة تم تعليق أو حظر رخصتهم خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي فحسب.

وعلاوة على ذلك، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات أخرى ضد ٣٤ وكيل هجرة عام ٢٠١٨ بتهمة ارتكاب سلوكيات غير ملائمة.

من جانبها، قالت مساعدة وزير الشؤون الداخلية الفيدرالية ليندا رينولدز إنها لن تتسامح مطلقا تجاه أي نوع من سوء السلوك يرتكبه وكلاء الهجرة الفاسدون الذين يظنون أن خداع الزبائن أمر مقبول ويمكن التسامح معه.".