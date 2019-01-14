أستراليا: هكذا ربح والد أنطوني أنيسة ١.3 مليون دولار في يوم واحد

أنطوني أنيسة بأعلى الصورة وطوني عيسى أسفل الصورة ارتبط اسمهما بعملية بيع عقار في 39 شارع ماريون

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت تقارير أن أنطوني أنيسة Antony Anisse، شريك البيزنس للمرشح الليبرالي لمقعد غرانفيل طوني عيسى، لم يخطر رؤسائه في مجلس بلدية باراماتا بضلوعه في صفقة تتعلق بحصة شراء عقار يخضع لعملية إعادة تقسيم أو أن والده اشترى وباع العقار في يوم واحد مقابل ربح ١.٢٥ مليون دولار.

وبعد ستة أسابيع من خسارته مقعد غرانفيل في انتخابات مارس ٢٠١٥، أنشأ طوني عيسى شركة مع أنطوني أنيسة مدير برنامج التطوير العقاري ببلدية باراماتا وعضو بلدية هورنسباي آنذاك.

وقامت الشركة المملوكة لأنتوني أنيسة وطوني عيسى بالتقدم بطلب لشراء العقار الكائن في ٣٩ شارع ماريون في باراماتا في منطقة اختارتها البلدية قبل أسبوعين للدخول ضمن نطاق إعادة التقسيم

لكن شركة عيسى وأنيس لم تستكمل عملية الشراء حيث ذهبت لشركة مملوكة لفرانك أنيسة والد أنطوني أنيسة.

ولم يعد أنطوني أنيسة عضوا ببلدية هورنسباي لكنه يحتفظ بمنصبه الوظيفي ببلدية باراماتا.

واشترت شركة فرانك أنيسة بالفعل العقار في 3 مارس عام 2016 مقابل 1.75 مليون دولار قبل أن تنقل ملكيته في نفس اليوم إلى شركة مملوكة للمقاولين شارلي أيوب ونضال حمدان مقابل 3 ملايين دولار.

وتسلط تلك الصفقات الضوء على الروابط واسعة النطاق التي تجمع بين السياسيين والمقاولين في مناطق بسيدني، كما تؤكد الصعوبة التي تواجه رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس برجكليان في التغلب على تلك المشكلة التي تثير توجس المجتمع بشأن عملية التطوير.