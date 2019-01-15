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القانون الأسترالي يؤيدها… 5 نصائح للرضاعة الطبيعية
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - إذا أرادت الأم الرضاعة الطبيعية فإن النصائح الخمس التالية ستجعل المهمة أكثر سهولة بالنسبة لها، علما بأن القوانين الفيدرالية وعلى مستوى الولايات في أستراليا تمنح المرأة الحق في ذلك أينما ووقتما أرادت.
1-تحدثي إلى زوجك وعائلتك مبكرا بشأن رغبتك في إرضاع طفلك بشكل طبيعي.
النساء اللاتي يملكن أزواجا يقدمون إليهن الدعم والتشجيع هنَّ أكثر احتمالا للمضي قدما لفترة أطول في الرضاعة الطبيعية مقارنة بغيرهن اللاتي لا يحصلن على مثل هذه المساندة.
2- تعلم التواصل المبكر والرضاعة الطبيعية لطفلك يمكن أن يستغرق وقتا طويلا، ولذلك فإن الأيام القليلة الأولى منذ ولادة الرضيع تكتسب أهمية خاصة للتعود على منح الثدي الصحيح لطفلك والأوضاع السليمة وكمية اللبن الكافية والفارق الزمني بين مرات الرضاعة.
قد تحصلين على نصائح متضاربة في هذا الشأن لكن التجربة العملية تمنحك الفرصة على تحديد ما هو ملائم، وينبغي الوثوق في غريزتك وإذا لم يحدث شيء ما على النحو الملائم، ينبغي السعي للحصول على المساعدة في وقت مبكر.
وأثناء وجودك في المستشفى، قومي بسؤال القابلة بشأن الوضع الصحيح للرضاعة أو ربما يحتاج الأمر إلى سؤال خبيرة رضاعة.
3- الأكل والشرب جيدا
تحتاج الرضاعة الطبيعية مجهودا شاقا تبذلينه أنت وطفلك، ولذلك فإن من الأهمية اتباع نظام غذائي صحي وتناول الكثير من خبز الحبوب الكاملة، والحبوب، والفواكه، والخضروات، والحليب، والجبن، والزبادي، والأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك والبقوليات والمكسرات والخضار.
وعلاوة على ذلك، فإن شرب الكثير من الماء مهم جدا لا سيما في الأوقات الحارة.
4- ارتدي ما هو ملائم وعملي للرضاعة
ينبغي ارتداء ملابس ملائمة للرضاعة وحمالات الصدر المناسبة وتوفير الأدوات التي تعينك على اتخاذ الوضع الصحيح بشكل مريح لجسدك.
5- اعرفي حقوقك
من حق المرأة إرضاع طفلها طبيعيا في أي وقت وأي مكان.
القانون الفيدرالي الأسترالي وقانون الولايات ينص بشكل صريح على حق الأم في ممارسة الرضاعة الطبيعية أينما ووقتما أرادت بحسب ما يحتاج طفلها.
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سيدني - استراليا
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