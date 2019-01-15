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70% من الأستراليين ضد زيادة عدد السكان
كشف بحث أجرته الجامعة الوطنية الأسترالية ANU أن 3 فقط من كل 10 أستراليين يعتقدون بأن البلاد بحاجة إلى مزيد من السكان. هذا يعني أن 70% من الذين شملهم البحث، وهم حوالى ألفيْ شخص، يريدون وقف النمو السكاني، بما في ذلك تعليق الهجرة.
وكانت الجامعة أجرت بحثاً مماثلاً في العام 2010 بلغت فيه نسبة مؤيدي زيادة عدد السكان 45%. والسبب الرئيسي للمطالبة بالحد من عدد السكان هو اكتظاظ المدن الكبرى بالمهاجرين وانتشار أبنية الإسمنت فيها بشكل كثيف.
يأتي هذا البحث عشية انتخابات فدرالية ساخنة يُتوقع أن تشكل فيها سياسات الهجرة أحد محاورها الرئيسية. وسبق لرئيس الوزراء سكوت موريسن أن أعرب عن نيته بخفض عدد المهاجرين من المعدل الحالي المقدّر بـ 190 ألفاً في السنة إلى 160 ألفاً.
ويُتوقع أن تعلن حكومة الائتلاف عن العدد الإجمالي للمهاجرين للسنة المالية 2019 و2020 في ميزانيتها المرتقبة في نيسان/أبريل المقبل، والتي ستكون الأخيرة لها قبل الدعوة إلى انتخابات عامة.
كذلك، سبق لرئيسة حكومة أكبر الولايات الأسترالية نيو ساوث ويلز، غلادس بيريجيكليان، أن أعلنت تأييدها لخفض عدد المهاجرين بشكل عام وتحويل القادمين الجدد إلى خارج سيدني وضواحيها.
واكتظاظ المدن بالسكان والمهاجرين هو أيضاً من القضايا الرئيسية الساخنة في الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها نيو ساوث ويلز بعد شهرين، في آذار/مارس المقبل.
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سيدني - استراليا
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