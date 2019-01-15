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52 درجة سلزيوس.. مدينة أسترالية الأكثر حرًا في العالم

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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52 درجة سلزيوس.. مدينة أسترالية الأكثر حرًا في العالم

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - سجلت مدينة بورت أوجوستا بولاية جنوب أستراليا اليوم الثلاثاء درجة حرارة هائلة هي الأعلى في العالم بعد بلوغها 52 درجة بمقياس سلزيوس رغم أن الأرقام الرسمية تقول إنها لم تتجاوز 48.9.

 

يأتي ذلك في ظل موجة حرارة هائلة تجتاح كافة أنحاء أستراليا.

 

وقال خبراء الأرصاد الجوية أن الموجة الحارة التي تشهدها أستراليا لم تبلغ ذروتها بعد بل ما زالت في مرحلة تسخين.

 

ويمثل ذلك مؤشرا بأن أستراليا تستقبل أحد أكثر فصول الصيف حرارة عبر تاريخها.

 

وسجلت مدينة بورت أوجوستا التي تقبع في منطقة نائية بولاية جنوب أستراليا أكبر درجات الحرارة على وجه الأرض بعد أن تجاوزت حاجز الخمسين درجة سلزيوس.

 

وحذر خبراء الطقس من إمكانية كسر نيو ساوث ويلز وفيكتوريا أرقاما قياسية في الأيام القادمة.

 

ورسميا، بلغت درجة الحرارة في "تاركولا" في أقصى شمال جنوب أستراليا أكبر درجة حرارة في 58 عاما اليوم الثلاثاء حيث لامست 49 درجة سلزيوس.

 

 

رغم أن الأرقام الرسمية أشارت إلى أن درجة الحرارة في بورت أوجوستا بجنوب أستراليا بلغت 48.9 لكن هذه الصورة تكشف أنها بلغت 52 درجة سلزيوس

 

 

تحذيرات من استمرار الموجة شديدة الحرارة في أستراليا

 

 

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