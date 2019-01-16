أستراليا.. احذروا القيادة بسرعة أقل من السرعة المحددة فالغرامة قد تكون باهظة

لقيت خطوة الشرطة في غرب أستراليا بتغريم أحد السائقين الذي كان يقود ببطئ شديد على الطريق ترحيباً من قبل رواد التواصل الإجتماعي الذين رأوا أنه يجب أن تتكرر أكثر.

وكانت شرطة الولاية قد اعلنت عبر صفحتها على تويتر عن تغريم السائق الذي كان يقود بسرعة 28 كلمتراً في الساعة أقل من السرعة المحددة على الطريق السريع.

وطالب مستخدمو تويتر الشرطة بالقيام بالمزيد من الخطوات المماثلة.

فإذا كنتم من الأشخاص الذين يقودون ببطئ شديد على الطرقات تنبهوا لأن ذلك قد يكلفكم غرامة مالية باهظة في حال تم ضبتكم من قبل الشرطة.

ففي القانون الأسترالي ممنوع أن تعيق الطريق أمام السيارات الأخرى وذلك يتضمن القيادة بسرعة أقل من السرعة المحددة. هذا الأمر قد يكلفك 298$ دولار في فكتوريا أما في NSW فإضافة إلى الغرامة التي تبلغ 253$ يمكن أن تخسر أربع نقاط.