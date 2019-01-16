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أستراليا: وثائق تكشف تفاصيل تعذيب طفل في مزرعة بنيو ساوث ويلز
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت وثائق جديدة تفاصيل حول تعرض طفل في الثامنة لتعذيب مستمر على يد زوج أمه في مزرعة بنيو ساوث ويلز عام 2015.
كما أظهرت الوثائق فشل هيئة خدمات الأسرة والمجتمع في التصرف تجاه مخاوف خطيرة تتعلق بسلامة رضيعة صغيرة تعيش في نفس المزرعة بـ نورث كوست" بولاية نيو ساوث ويلز.
وعندما داهمت الشرطة المكان، وجدت في نهاية المطاف طفلا في الثامنة محبوسا في حظيرة.
وداهمت الشرطة المزرعة التي يقع مقرها في منطقة "إلاندز" في 18 ديسمبر 2015 لتجد كميات غير مشروعة من مخدر القنب، بالإضافة إلى طفل صغير تعرض للاحتجاز والضرب وسوء التغذية على يد زوج أمه.
وكان يدير المزرعة زوج الأم الذي يتسم بالعنف ويقضي الآن عقوبتيين منفصلتين بالسجن في اتهامات تتعلق بزراعة القنب، وحيازة سلاح,، وتعذيب حيوانات، والاعتداء بالضرب.
وقبل أكثر من شهرين على المداهمة، كانت هناك مخاوف تتعلق بابنة الرجل التي لم تكن تتجاوز من العمر آنذاك 3 شهور.
وجاءت تلك المخاوف في أعقاب نقل الزوجة وأم الطفلة إلى المستشفى جراء تعرضها لعنف منزلي على يد زوجها.
ووفقا لوثائق محكمة الطفل اطلعت عليها صحيفة الهيرالد، تلقت هيئة خدمات العائلة والمجتمع في 22 أكتوبر 2015 تقريرا حول وجود مخاطر حقيقية بإمكانية حدوث أضرار جسيمة وفقا لتحريات أجراها موظفون اجتماعيون تابعون للمستشفى بعد دخول الزوجة.
وكشفت المرأة أنها تعرضت لإصابات في رأسها جراء العنف الجسدي في 10 أكتوبر 2015.
وذكرت المرأة أنها تعرضت في أوقات كثيرة للضرب بشكل منتظم ولم تبلغ الشرطة لخوفها من انتقام زوجها منها.
بيد أن هيئة خدمات المجتمع تجاهلت آنذاك وضع تقييم لذا الأمر.
وتواصلت الهيرالد مع الهيئة لسؤالها عن أسباب تجاهلها لتقرير 22 أكتوبر لكن متحدثا رسميا قال إنه لا يستطيع التعليق على وقائع فردية.
وأضاف المتحدث الرسمي في بيان: "هيئة خدمات العائلة والمجتمع تأخذ كافة ادعاءات حدوث انتهاك أو أضرار ضد أطفال أو مراهقين بجدية بالغة".
ولا يمكن الكشف عن اسم الرجل أو المرأة أو الطفل لأسباب قانونية.
وكانت الشرطة قد داهمت العقار الريفي في وقت سابق في أعقاب مخاوف بشأن بعدم التحاق الطفل بالمدرسة.
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سيدني - استراليا
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