أستراليا: فيونا فالكنر تجد الحب مع مراسلة القناة التاسعة هايلي ويليس وتؤكد انهما «لن تنفصلا»

فيونا فالكنر تجد الحب مع مراسلة القناة التاسعة هايلي ويليس

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - وجدت عارضة الازياء فيونا فالكنر Fiona Falkiner الحب مرة أخرى مع مراسلة الرياضة في القناة التلفزيونية التاسعة، هايلي ويليس.

وظهرت عارضة الازياء البالغة من العمر 36 عاما يوم الاحد على Instagram في لقطة رومنسية حميمة مع حبيبتها الجديدة مرفقة الصورة بعبارة «أفضل عطلة نهاية أسبوع» أثناء احتفال المراسلة التلفزيونية بعيد ميلادها.

وقبل ساعات، أكدت هايلي، وهي مراسلة سابق في برنامج NRL Footy Show، العلاقة الجديدة مع مجموعة مختارة من اللقطات الرومانسية وصور السلفي.

وكتبت وهي تعانق حبيبتها عارضة الازياء الساحرة في وضعية حميمة،: أسعد أعياد الميلاد مع أصدقائي.

ووفقا لأحدث عدد من مجلة Woman>s Day، فان قصة حب ورومنسية فيونا وهايلي تمتد لمدة أربعة أشهر

وقال المصدر للمجلة ان رؤية الحبيبتين معا ما زالت مستمرة لحوالي أربعة أشهر.

واضاف «لكنهما تحاولان ابقاء علاقتهما بعيدا عن الاضواء قدر الإمكان حتى تتمكنا من الاستمتاع بالتعرف على بعضهم البعض دون وهج الجمهور.

وأضاف المصدر الواسع الاطلاع يقول: انهما تقضيان معظم الأيام معًا الآن ومن الصعب انفصالهما.

وتأتي العلاقة الجديدة بعد انفصال فيونا عن لاعبة كرة القدم الفرنسية لارا كريبر (Lara Creber) في نيسان/ أبريل 2018.

لكن بعد أن شوهد الزوجان السابقان معا في كرواتيا خلال شهر تموز/ يوليو، سرت شائعات بأنهما عادتا معا.

فيونا فالكنر تجد الحب مع مراسلة القناة التاسعة هايلي ويليس

هايلي ويليس

عارضة الازياء فيونا فالكنر وحبيبتها السابقة لاعبة كرة القدم الفرنسية لارا كريبر