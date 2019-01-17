لماذا أسعار الكهرباء في جنوب أستراليا هي من الاعلى في العالم؟

أظهرت مقارنة لاسعار الطاقة الكهربائية في استراليا ان بعض الولايات سجلت ارتفاعا في اسعار الطاقة بمعدل عشرين بالمئة تقريبا خلال العام الماضي. و أفادت المقارنة بأن الولايات التي يعتبر الفحم مصدرا اساسيا فيها لتوليد الطاقة هي الارخص بالنسبة لاسعار الكهرباء، في حين ان الاسعار في ولاية جنوب استراليا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز و الطاقة المتجددة هي من الاعلى في العالم.

و قال نايثان فاس المشرف على اعداد المقارنة ان اصحاب الدخول المتدنية و المتوسطة في جنوب استراليا يواجهون عبئا ماليا كبيرا بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء.

و يشار الى ان بطارية جديدة لتخزين الطاقة الكهربائية بدأت العمل اليوم في جنوب استراليا. و من شأن هذه المنشأة التي تعمل بقوة ثلاثين ميغاوات ان توفر الطاقة لاربعة آلاف و خمسمئة منزل في شبه جزيرة يورك. و تقول سلطات الولاية ان البطارية الجديدة ستساهم بتقوية الشبكة الكهربائية في استراليا و ستساهم بسد الحاجات المحلية.