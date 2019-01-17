- أستراليا.. تقارير هندسية: العوارض الهيكلية ربما تسببت في تصدع برج أوبال
- لماذا أسعار الكهرباء في جنوب أستراليا هي من الاعلى في العالم؟
- لماذا تنام الهنديات في الحدائق؟
- كيف تترك لغة العيون انطباعا قويا عن شخصيتك؟
- إجتماع «الوجدان الماروني»: فرنجية يتّهم باسيل بتعطيل الحكومة!
- الاعتذارات تتوالى: مساعٍ أميركية لإفشال قمة بيروت؟
- الاجتماع الماروني لامس قضايا خلافية عميقة وانتهى ببيان: ليس لأحد ان يصنع للبنان هوية مغايرة لحقيقته
- زيارة هيل إلى بيروت لـ«شد ركاب» الحلفاء والضغط على الخصوم والجيش
- فرنجية لباسيل: تُريد الثلث الضامن لتذبحنا
- الأولوية لمنع الشغور في مراكز قضائية
- جنبلاط يستنفر الطائفة: أكون أو لا أكون
- الانسحاب الاميركي يغيّر المعادلات في المنطقة
- قاسم: هيل ليس في موقع الإملاء على لبنان وجولته برسم ارشيف الإعلام ومتاحف التاريخ
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم January 17, 2019
- عميل فلسطيني باع "أبو جهاد" لاستخبارات إسرائيل بسبب خلاف
- الكنيسة المارونية رفعتْ الصوت بوجه أي «مثالَثة» وتغيير في النظام
- نشل حقيبتها في ضبية وهرب
- سليمان فرنجية: لا للثلث المعطل.. وحزب الله لن يتراجع
- دعوة الراعي للقاء الاستثنائي في بكركي دعم للرئيس عون.. ولسرعة التشكيل
- هَل يُؤشِّر مَقتَل خمسة جُنود أمريكيّين في مِنبج إلى عَودَةٍ قَويّةٍ لتَنظيم “الدولة الإسلاميّة”؟ ولِماذا يُشَكِّك البَعض بمِصداقيّة هَذهِ الرِّواية ويتَّهِمون جِهاتً أُخرَى؟ وهَل سَيُؤدِّي هذا التَّفْجير إلى “وَقْف” الانسِحاب الأمريكيّ مِن شِمال سورية أمْ “تَسريعَه”؟ وما هو مَصير “المَنْطِقَة الآمِنَة”؟
- ميقاتي نوّه بكلمة الراعي: لا حلّ بدون العودة للدستور نصاً وروحاً
- موسكو تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي تمهيداً لمنحه الجنسية الروسية
- ليست رولا الطبش.. بل الحريري وصحبه
- لقاء بكركي وغاية باسيل: الثلث المعطِّل.. لا المثالثة
- بالفيديو: كارثة تحلّ بسكّان الجناح وشاطئ السان سيمون
- البنتاغون يكشف: تفوق الصين في التصنيع العسكري
- مسنو اليابان يتعمدون دخول السجن
- نهاية مأساوية لـ 3 أطفال أميركيين في "ثلاجة"
- بعد القمّة: تفعيل حكومة تصريف الأعمال
- لقاء ماروني في بكركي لإستنهاض التأليـــف... ومهمة هيل كانت «اللجنة الثلاثية»
- إجتماع استثنائي درزي غداً: دقّت لحظة المُصارحة؟
- إستياءٌ أميركي من لبنان: كَذِبتم علينا كثيراً!
- ماذا عن الحكومة.. هل تذكرونها؟
- برِّي يرجُم «الشيطان».. ببحصتين!
- هل يكتمل لقاء الأقطاب الموارنة اليوم؟
- الدعم الأميركي مستمرّ «على أن يدعم لبنان نفسه»
- أستراليا: فيونا فالكنر تجد الحب مع مراسلة القناة التاسعة هايلي ويليس وتؤكد انهما «لن تنفصلا»
- أستراليا: وثائق تكشف تفاصيل تعذيب طفل في مزرعة بنيو ساوث ويلز
- أستراليا: شرطة فيكتوريا تتلاعب بأجهزة فحص مستوى الكحول، لتزييف النتائج
- أستراليا.. احذروا القيادة بسرعة أقل من السرعة المحددة فالغرامة قد تكون باهظة
- محطات يمنية ومرحلة حوثية
- حلف بومبيو العربي ضد طهران
- الديموغرافيا تتكلم
- تكتُّل باسيل يلوِّح إلى إدارة الدولة بلا حكومة.. والمستقبل تنتقد الإساءة إلى «هيبة الدولة»
- عون والتأليف: الحكومة ضرورة والمناورات ترَف
- برقية سرية من واشنطن إلى بيروت: ممنوع المُشاركة في إعمار سوريا!
- الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (6)
- بومبيو لبغداد: لا تحوّلوا دولارات إلى لبنان!
- اليمن في طريقه إلى المجهول
مختارات استرالية
-
أستراليا.. تقارير هندسية: العوارض الهيكلية ربما تسببت ...الكاتب:
-
أستراليا: فيونا فالكنر تجد الحب مع مراسلة ...الكاتب:
-
أستراليا: وثائق تكشف تفاصيل تعذيب طفل في ...الكاتب:
-
52 درجة سلزيوس.. مدينة أسترالية الأكثر حرًا ...الكاتب:
-
القانون الأسترالي يؤيدها… 5 نصائح للرضاعة الطبيعية ...الكاتب:
-
-
أستراليا تكشر عن أنيابها ضد وكلاء الهجرة ...الكاتب:
-
زيادة كبيرة في وتيرة إلغاء تأشيرات السودانيين ...الكاتب:
-
-
من السبت حتى الأربعاء..أستراليا تتصبب عرقا ...الكاتب:
-
أستراليا.. مارك لاثام: برجكليان جعلت سيدني غير ...الكاتب:
-
مؤسسة Getup تجري استطلاعا لاختيار أسوأ الشخصيات ...الكاتب:
-
أستراليا تحاكم مراهقا إفريقيا بتهمة ضرب شخص ...الكاتب:
-
أستراليا 2019.. 5 تغييرات شديدة الأهمية في ...الكاتب:
-
لماذا أصبحت ولاية فيكتوريا عاصمة اليمين المتطرف ...الكاتب:
-
مقاولو الباطن يكشفون فضائح بناء برج "أوبال" ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب.. الدولار الأسترالي ينحدر إلى أدنى ...الكاتب:
-
هل يستطيع الأستراليون التعري؟ ماذا يقول القانون ...الكاتب:
-
لأصحاب السيارات في أستراليا.. احذروا هذه الغرامات ...الكاتب:
-
لماذا أسعار الكهرباء في جنوب أستراليا هي من الاعلى في العالم؟
أظهرت مقارنة لاسعار الطاقة الكهربائية في استراليا ان بعض الولايات سجلت ارتفاعا في اسعار الطاقة بمعدل عشرين بالمئة تقريبا خلال العام الماضي. و أفادت المقارنة بأن الولايات التي يعتبر الفحم مصدرا اساسيا فيها لتوليد الطاقة هي الارخص بالنسبة لاسعار الكهرباء، في حين ان الاسعار في ولاية جنوب استراليا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز و الطاقة المتجددة هي من الاعلى في العالم.
و قال نايثان فاس المشرف على اعداد المقارنة ان اصحاب الدخول المتدنية و المتوسطة في جنوب استراليا يواجهون عبئا ماليا كبيرا بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء.
و يشار الى ان بطارية جديدة لتخزين الطاقة الكهربائية بدأت العمل اليوم في جنوب استراليا. و من شأن هذه المنشأة التي تعمل بقوة ثلاثين ميغاوات ان توفر الطاقة لاربعة آلاف و خمسمئة منزل في شبه جزيرة يورك. و تقول سلطات الولاية ان البطارية الجديدة ستساهم بتقوية الشبكة الكهربائية في استراليا و ستساهم بسد الحاجات المحلية.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا.. تقارير هندسية: العوارض الهيكلية ربما تسببت في تصدع برج أوبال
- لماذا أسعار الكهرباء في جنوب أستراليا هي من الاعلى في العالم؟
- أستراليا: فيونا فالكنر تجد الحب مع مراسلة القناة التاسعة هايلي ويليس وتؤكد انهما «لن تنفصلا»
- أستراليا: وثائق تكشف تفاصيل تعذيب طفل في مزرعة بنيو ساوث ويلز
- أستراليا: شرطة فيكتوريا تتلاعب بأجهزة فحص مستوى الكحول، لتزييف النتائج
- أستراليا.. احذروا القيادة بسرعة أقل من السرعة المحددة فالغرامة قد تكون باهظة
- 52 درجة سلزيوس.. مدينة أسترالية الأكثر حرًا في العالم
- القانون الأسترالي يؤيدها… 5 نصائح للرضاعة الطبيعية
- أستراليا: هكذا ربح والد أنطوني أنيسة 1.3 مليون دولار في يوم واحد
- 70% من الأستراليين ضد زيادة عدد السكان
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)