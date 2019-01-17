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أستراليا.. تقارير هندسية: العوارض الهيكلية ربما تسببت في تصدع برج أوبال

آخر تحديث: منذ 12 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. تقارير هندسية: العوارض الهيكلية ربما تسببت في تصدع برج أوبال
تحدث مهندسون عن اعتقادهم بأن فقر جودة العوارض الهيكلية المستخدمة في برج أوبال ربما هي التي تسببت في تصدعه.

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تحدث مهندسون عن اعتقادهم بأن الجودة الفقيرة للعوارض الهيكلية المستخدمة في برج أوبال ربما هي التي تسببت في تصدعه.

 

وكان برج أوبال في سيدني الذي يتألف من 38 طابقا قد تم إخلاؤه مرتين من سكانه خوفا على سلامتهم جراء اكتشاف تصدعات في اللوحات الخرسانية على الواجهة الخارجية للمبنى.

 

وما زالت أربعة تحقيقات منفصلة قيد التنفيذ لتحديد العيوب التي تسببت في تصدع المبنى، وكان من المفترض صدور نتائج تقرير مؤقت الجمعة الماضية لكن تم تأجيل ذلك.

 

 

تحدث مهندسون عن اعتقادهم بأن فقر جودة العوارض الهيكلية المستخدمة في برج أوبال ربما هي التي تسببت في تصدعه.

 

كان برج أوبال في سيدني الذي يتألف من 38 طابقا قد تم إخلاؤه مرتين من السكان جراء اكتشاف تصدعات في اللوحات الخرسانية على الواجهة الخارجية للمبنى.

 

وقالت إحدى النظريات التي تحاول تفسير ما حدث للبرج الذي يقع مقره في "أوليمبك بارك" إنه ربما حدث الكثير من الضغوط على اللوحات الخرسانية للمبنى جراء جودة خامتها المشكوك فيها بحسب صحيفة الأستراليان.

 

وذهبت نظرية أخرى إلى أن الحشو المؤلف من خليط من الماء والأسمنت والرمال والمستخدم في ملء الفجوات لكل من اللوحات الخرسانية والعوارض الهيكلية الداعمة هو السبب وراء تلك التصدعات.

 

ومن المفترض أن تذهب كافة نتائج التقارير إلى وزير التخطيط أنطوني روبرتس.

 

ويضم فريق التحقيق كلا من رينكوفيتش بارتنرز و"دبليو إس بي" وجهة ثالثة استعانت بها شركة المقاولات "آيكون" والشركة الهندسية "كاردنو".

 

كما قامت حكومة نيو ساوث ويلز بتعيين مارك هوفمان عميد الهندسة بجامعة نيو ساوث ويلز، وجون كارتر، من كلية الهندسة بجامعة نيوكاسل للتحقيق في ملابسات الأمر.

 

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