المواصلات العامة في أستراليا جحيم لا يطاق

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تعد المواصلات العامة في أستراليا نوع من أنواع الجحيم الذي لا يطاق لا سيما إذا كنت عائدا إلى عملك بعد فترة استمتاع بالعطلة.

هل يمكن أن نحاول جميعا المشي بشكل أفضل وأسرع بدلا من المواصلات العامة.

أعترف أنني أستطيع المشي بسرعة وكذلك صديقي حيث نستطيع قطع كافة مباني مانهاتن في ١٠دقائق.

سلوكيات الأستراليين في المواصلات العامة تستحق التأمل.

وبينما يدلف القطار إلى المحطة كل صباح، يكون معظم الركاب منهمكين في التطلع إلى شاشات هواتفهم الجوالة وسماعات الأذن ويقومون بالدخول إلى المواصلات كما لو كانوا يمضغون اللبان ويكون إحساسهم بالمكان والقدرة على اتخاذ القرار معطلا.

وفي ظل هذه الأجواء، أظل أتساءل: " ماذا عساي أن أفعل؟ وأين أذهب؟ فقد استطعت بالكاد وضع قدمي اليمنى قبل أن يغلق القطار أبوابه"

ودائما ما يحدث تكدس شديد على الأبواب رغم أن الممر يكون شبه فارغ.

ربما يشعر الركاب بالخوف من أن يحاصروا بوسط العربة ولا يستطيعون النزول في المحطات المنشودة.

تجربة أستراليا في المواصلات العامة فقيرة بالنسبة للدول الأخرى.

وفي هاواي الأمريكية، بدأت السلطات في تغريم الأشخاص الذين يكتبون رسائل نصية أثناء المشي فيما خصصت الصين حارات مشاة خاصة لهذا الغرض.