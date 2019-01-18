أستراليا تسعى إلى إلغاء جنسية ١٨ مواطنا وتحويلهم إلى أشخاص بلا دولة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - من المقرر أن يؤدي مشروع قانون للائتلاف يستهدف تغييرات في ضوابط إلغاء الجنسية الأسترالية إلى تعريض ١٨ شخصا مدانا باتهامات إرهابية لتلك العقوبة وفقا لمعلومات وزارية.

ووصفت وزارة الشؤون الداخلية السلطات الجديدة التي اقترحها بيتر داتون بأنها "أداة رئيسية لمكافحة الإرهاب".

جاء ذلك خلال عريضة تم تقديمها خلال استجواب برلماني.

وكشفت الوزارة انه في الوقت الحالي، فإن ٥ أشخاص في السجون و١٣ قضوا عقوبة الحبس سيواجهون خطر خسارة الجنسية الأسترالية.

وفي نوفمبر، اقترحت الحكومة إعطاء وزير الشؤون الداخلية صلاحيات تتيح له تجريد مواطنين من جنسيتهم الأسترالية إذا أدينوا في اتهامات إرهابية وإلغاء الشرط الحالي الذي يجعل ذلك مقترنا بصدور عقوبة السجن ٦ سنوات او أكثر.

وقوبل مشروع القانون بمعارضة المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على أساس مخالفته للميثاق الدولي الذي يمنع تحويل الأشخاص إلى أفراد بلا دولة.

بيد أن وزارة الشؤون الداخلية لم تحدد بشكل دقيق عدد مزدوجي الجنسية بين ١٨ شخصا معرضين لإلغاء جنسيتهم الأسترالية إذا تم تمرير مشروع القانون الجديد.