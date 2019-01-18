أستراليا.. نفق "ويست كونيكس" يتسبب في شروخ بالمنازل بدون تعويضات

تقاتل المواطنة ستيفاني دينيت من أجل الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمنزلها في شارع كارينغتون، شمال ستراثفيلد.

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تلقى أصحاب المنازل الذين ألقوا باللوم على نفق "ويست كونيكس" وحملوه مسؤولية حدوث تصدعات في جدرانهم ضربة ثانية بعد رفض مطالباتهم بالتعويض قبل فحص الأضرار.

وقال سكان مقيمون بشارع كارينغتون في نورث ستراثفيلد إن ذبذبات التشييد الناجمة من العمل في نفق "إم 4 إيست" في إطار مشروع الطريق السريع أحدثت تصدعات في جدران منازلهم.

ويقاتل عشرات السكان في ستراثفيلد وهومبوش من أجل الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم.

بيد أن مشاعر الإحباط تمتد إلى مناطق أخرى من سيدني بينها بيفرلي هيلز وهابرفيلد.

لكن حكومة الولاية تمضي قدما في مشروع شبكة الطريق السريع.

واشتكت باميلا نيفيس وزوجها مارسيلو من 20 تصدعا كبيرا على الأقل في جدران منزلهم البالغ عمره 150 عاما بعد بدء الحفر بعمق 40 مترا أسفل شارعهم في 2017.

تقاتل المواطنة ستيفاني دينيت من أجل الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمنزلها في شارع كارينغتون، شمال ستراثفيلد.

وفي رسالة الأسبوع الماضي، قال جون هولاند مقاول المشروع إنه تم رفض مطالبات السكان بالحصول على تعويضات.

وذكر الزوجان أنهما لم يكونا على علم بتقديم مطالبة رسمية بتعويضات لكنهما أرسلا إلى المقاول فقط رسالة بريدية مرفقة بصورة فوتوغرافية للتصدعات ولم يقم أحد بزيارة منزلهما لفحص الجدران.

وتابعت نيفيس: "لقد رفضوا طلبات التعويض قبل أن يفحصوا حتى الأضرار. إنه أمر مثير للإحباط".

شرخ آخر داخل منزل ستيفاني دانيت

سام توميو كان أحد أوائل الأشخاص في الشارع الذين تقدموا بشكوى رسمية إلى المقاول للمطالبة بتعويضات عن شروخ الجدران التي قال إن علاجها سوف يكلفه حوالي 10 آلاف دولار.

وفي خطاب أرسلته إلى توميو الشهر الماضي، قالت "سي بي بي سامسونج" إنها "لم تجد أي دليل يربط بين أعمال إنشاء مشروع "إم 4 إيست" بمنزلك".

أومبرتو جلاسو في منزله المتضرر في نورث ستراثفيلد