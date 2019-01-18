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في 2019.. انخفاض أسعار المنازل بأستراليا الأكبر عالميًا

آخر تحديث: منذ 51 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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في 2019.. انخفاض أسعار المنازل بأستراليا الأكبر عالميًا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تعد أستراليا هي الدولة الوحيدة بين حوالي 60 التي قد تشهد تراجعا في أسعار العقارات عام 2019 يتجاوز 10% بحسب دراسة أجرتها مؤسسة "سيتي".

وأضافت "سيتي" أن ذلك الهبوط الذي ما زال قيد التنفيذ يعود إلى عوامل عديدة تتضمن معايير الاقتراض وانخفاض نشاط المشترين الأجانب والزيادة الكبيرة في حجم المعروض.

وتابع التقرير: "في الأماكن التي ارتفعت فيها أسعار العقارات بسرعة على مدى سنوات مثل أستراليا، وضعت السلطات سياسات احترازية لتقليل النمو الائتماني لكن ذلك ساعد على تقليص سوق الإسكان".

وتراجع طلب الأجانب على عقارات أستراليا جراء القيود المفروضة على الاستثمارات الصينية والتغييرات الضريبية التي ترهق جيوب الأجانب في الأسواق العقارية.

 

وعلاوة على ذلك، فإن هناك تخمة زائدة عن الحد في القطاع العقاري تتجاوز الطلب.

 

 

ومع الأخذ في الاعتبار مخاطر الهبوط في الأسعار، قالت سيتي إن التأثير على الاقتصاد الأسترالي قد يتجاوز الدول الأخرى نظراً لأن أستراليا لديها حصة كبيرة من الاستثمار السكني نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ومضت تقول: "التأثير الناجم عن انخفاض أسعار المنازل يظهر في انتقاصه من النمو الاقتصادي وتراجع خدمات دعم الإسكان".

 

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