استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: المشردون يزدادون والحكومات تفشل في التخفيف من أزمتهم
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: المشردون يزدادون والحكومات تفشل في التخفيف من أزمتهم

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات و 40 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 484
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: المشردون يزدادون والحكومات تفشل في التخفيف من أزمتهم

أظهرت دراسة جديدة أن الحكومات الأسترالية المتعاقبة على مدى السنوات العشر الماضية فشلت في الحد من أزمة المشردين، خصوصاً منهم الشبيبة، على رغم كل السياسات التي أطلقتها للتخفيف من المشكلة.

 

الدراسة التي تم إعدادُها ضمن ما يُعرف بـ "بطاقة التقرير الوطني حول تشرُّد الشبيبة" وَضعت علامة منخفضة لسياسات الحكومات في أستراليا إزاء المشردين خلال العقد الماضي، لا تتجاوز C-minus.

 

ومما جاء في الدراسة التي شَكّلت الموضوع الرئيسي في مؤتمر خاص بمكافحة التشرد عُقِد الاثنين الماضي في ملبورن أن السياسات الحكومية فشلت في أربع نواحٍ رئيسية وهي التدخل المبكر، الإسراع في إيجاد مساكن للمشردين، تقديم التعليم والتدريب والتوظيف لهم، وتمديد خدمات الرعاية للشبيبة المشردة حتى عمر 21 سنة.

 

وبحسب الإحصاء السكاني الأخير الذي أُجري في أستراليا في العام 2016، يبلغ عدد المشردين الذين يبيتون في الشوارع أو الحدائق العامة أو أماكن تُستخدم كمأوى موقت حوالى 117 ألف شخص. ويشكل هذا العدد زيادة بنسبة 13% عن عدد المشردين في الإحصاء السكاني الأسبق الذي أجري في العام 2011.

 

الشريحة الأكبر من هؤلاء هم مشرّدون تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاماً، تليها فئة أصغر سناً بين 19 و24 عاماً. ثم تتساوى فئة المشرّدين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة مع فئة تضم مشرّدين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاماً، تليها فئة الـ 45 إلى 54 عاماً.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)