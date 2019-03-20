- بالفيديو.. 2000 سيارة فاخرة تغرق في "بحر الظلمات"
- أستراليا: الحكومة تلمح إلى إعلان تخفيضات في عدد المهاجرين وتوجيه المهرة منهم بعيدا عن المدن الكبرى
- أستراليا: موريسون يمنح أماكن العبادة 55 مليون دولار منحا أمنية
- أستراليا: المشردون يزدادون والحكومات تفشل في التخفيف من أزمتهم
- وزيرة العدل الإسرائيلية تتعطر بـ"الفاشية"
- سد النهضة.. تحذير دولي من "العواقب" ومقترح لحل الأزمة
- الباحثون يؤكدون.. "طب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها"!
- لماذا يحظر على الطائرات الطيران فوق جبال هيمالايا
- بوتين يعلن عن أفضل مقاتلة حربية في العالم
- رقصة "التانغو" بين الحريري وباسيل: تعبيرات عنيفة لشراكة متينة
- فرعية طرابلس: طمأنينة جمالي ليست بمحلها؟
- الحكومة تختبر تضامنها غداً بالكهرباء.. برِّي الخلاف ليس شخصياً ولا حكومياً
- الحريري يبثّ التفاؤل: لا للتلهي بالمناكفات، التسوية الرئاسية بمثابة زواج ماروني
- خلاف بين «أحزاب المجتمع المدني» على خلفية الحملة ضد يعقوبيان
- طموح باسيل الرئاسي: قفزٌ فوق الواقع وتجاهلٌ لكلمة السرّ
- لماذا يعاقب وزير الاقتصاد موظفي معرض رشيد كرامي الدولي؟
- بريطانيا تستثني وزراء «حزب الله» من «تعاونها المستمر» مع لبنان
- الصناعيون ينتفضون: لن نسكُت بعد اليوم
- هل هناك 11 وزيراً لباسيل؟
- هل بدأت الضغوط على الحريري؟
- جنبلاط يفكّ الحصار
- مليارات تُصرف على مبنى واحد في بيروت
- الحكومة تخطّت مطب التعيينات.. فهــل من مفاجآت؟
- جولة مع جعجع في التعيينات والنازحين.. وقبلة مشروطة لباسيل
- الفساد الصغير بديلاً عن الفساد الكبير
- «اليونيفيل» توثّق وجود 6 أنفاق تقطع «الخط الأزرق» باتجاه إسرائيل
- التحقيق النائم: تعطيل المطار بلا محاسبة
- «تفاهم لبناني» على الموقف من طلبات بومبيو.. وغوتريس يحذِّر من الإخلال بالقرار 1701
- المقرصن الإلكتروني لرئيس المحكمة: سقطت المواقع بـ«كبسة زر»... للأسف
- عودة فاقعة إلى تسعينيات المحاصصة
- الحريري لم يستجب للمصروفين من «المستقبل»
- توقعات الأبراج ليوم March 20, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم March 20, 2019
- داعش يسارع إلى تخطيط هجوم إرهابي قبل أن يتسنى للعالم أن يتعاطف مع المسلمين لا سمح الله
- لبنان: ملحمة “مكافحة الفساد” بعد ملحمتي التحرير
- الحريري وباسيل طويا صفحة السجالات لتمرير جلسة الحكومة
- جنبلاط يرد على دمشق
- صورةٌ “قلميّة” لعمليّة سلفيت الفدائيّة التي أرعبت الإسرائيليين ودفعت خُبراءهم إلى الاعتراف بشجاعة مُنفّذها وجُرأته.. لماذا يعتبرونها فألًا سيّئًا؟ وما هي الأخطار التي يُمثّلها مُنفّذها الشّاب الشّجاع عمر أبو ليلى؟ ولماذا نعتقد أنّ مُهمّته الاستشهاديّة لم تنتهِ وأنّ القادِم أعظم؟
- إفلاس "حماس"
- بعدما فتح موقع mtv الملف... قضيّة التلوّث تتفاعل
- يعقوبيان: "حزب 7" صوّر الفيلم المسيء لي وأعطاه لشخص في "التيار" لنشره
- مؤتمر "الاشتراكي" عن النازحين السوريين: مغادرة الكلام الشعبوي
- هل ما حصل بين الحريري وباسيل كان مجرد مسرحية سياسية؟
- كشف سر الانفجار الغامض قرب روسيا.. أقوى 10 مرات من هيروشيما
- الحكومة "عود على بدء" قبل جولة جديدة !
- محاولات لإحتواء إشتباك "التيارين".. وتحذيرات مـــن سلبيات على الاقتصاد
- التقارب بين الحريري وريفي يتعزز ويؤسس لتعاون سياسي وانتخابي
- هل يُسلِّم بشّار الأسد ملفّ لبنان إلى شقيقه ماهر؟
- «حزب الله» يصوِّب على عهد رفيق الحريري؟
- الحريري- باسيل: أزمة جوهرية أو زوبعة في فنجان التحالف؟
مختارات استرالية
-
-
-
-
"يداه ملطختان بدماء مسلمي نيوزيلندا".. أستراليا تنتفض ...الكاتب:
-
-
-
-
-
حزب أسترالي يقترح ربط سنترلينك بإجادة الإنجليزية ...الكاتب:
-
-
أستراليا.. موريسون: محطة جديدة لتوليد الطاقة على ...الكاتب:
-
-
-
-
-
أستراليا: بالفيديو والصور.. أي السيارتين صاحبة الحق ...الكاتب:
-
-
-
-
أستراليا: موريسون يمنح أماكن العبادة 55 مليون دولار منحا أمنية
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- قدمت الحكومة الفيدرالية للمدارس الدينية وأماكن العبادة مبلغ 55 مليون دولار إضافي من المنح المجتمعية لتعزيز الحماية الامنية لديها بعد مذبحة مسجد كرايست تشيرش.
فقد اعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون إن الحرية الدينية تبدأ بالحق في العبادة والالتقاء بأمان.
وقال السيد موريسون لزعماء يهود في ملبورن «ان تأمين هذه الحرية يجب ان تكون له الاولوية لممارسة إيمانهم بسلام، على ان تتبعها (الحريات) الأخرى».
واضاف يقول «الحرية الدينية ليست مجرد حق غير قابل للتصرف كمواطنين أحرار. انها في غاية الاهمية لتماسك مجتمعنا ذاته.. ومن المستحيل للعديد من الأستراليين فصل إيمانهم عن ثقافتهم».
وسيتم اعطاء منح دينية للمجموعات الدينية تتراوح قيمتها بين 50،000 و 1.5 مليون دولار للإنفاق على الإجراءات الأمنية مثل كاميرات المراقبة الامنية، والإضاءة والاسيجة وأنظمة مكبرات الصوت.
سيتم توفير الأموال من خلال «تسريع وتوسيع» صندوق مجتمعي قدم 70 مليون دولار للمدارس ورياض الأطفال ومجموعات المجتمع والمجالس المحلية منذ عام 2016.
كما قدم برنامج أمن المدارس حوالي 6 ملايين دولار سنويًا للمدارس المعرضة لخطر الاعتداء أو المضايقة أو العنف الناجم عن التعصب العنصري أو الديني.
وقال السيد موريسون إن المنظمات الدينية ستُمنح الأولوية للوصول إلى التمويل العام.
وتابع يقول «أتمنى ألا نحتاج إلى ذلك في أماكن العبادة في أستراليا، سواء كانوا معابد اليهود أو المدارس أو المساجد أو الكنائس».
وقال «يحزنني أن هذا ضروري، لكن للأسف هذا أمر ضروري.. وإذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الموارد، أعدكم بذلك، وسأضمن لكم ذلك، وسيتم تسليمها».
وقد بدأت الجولة الجديدة من طلبات المنح يوم الثلاثاء الماضي، وستفتح جولة تمويل أخرى في تموز المقبل.
وفي الوقت نفسه، قال السيد موريسون انه في حين تعاونت شركات وسائل الإعلام الاجتماعية مع طلبات لإغلاق بث الرعب، إلا أنها لم تكن قادرة على ذلك بسبب القيود.
وقال: «يجب أن تكون هناك القدرة على إغلاق هذه الأشياء الفظيعة».
وقال إنه لا يمكن التعجيل بالحلول وأن هناك حاجة إلى رد فعل أكثر من اللازم لإيقاف مثل هذه الأحداث المتكررة.
واستطرد يقول إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن فقط هي التي كانت تشعر بالقلق حيال انتشار الكراهية.. مع كون الألعاب الإلكترونية مصدر قلق أيضًا.
واعلن: «لا يمكننا تجاهل التأثير المحتمل لهذا أيضًا على كيفية تأثير ذلك على العقول الملتوية لمن يشاركون في هذا النوع من العنف».
وقال إنه ليس «اتهامًا»، بل «ملاحظة» أن هناك الكثير من الأشياء اللازمة للمساعدة في حماية الأستراليين.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: الحكومة تلمح إلى إعلان تخفيضات في عدد المهاجرين وتوجيه المهرة منهم بعيدا عن المدن الكبرى
- أستراليا: موريسون يمنح أماكن العبادة 55 مليون دولار منحا أمنية
- أستراليا: المشردون يزدادون والحكومات تفشل في التخفيف من أزمتهم
- الغارديان: الإسلاموفوبيا جذورها ضاربة في أستراليا
- أستراليا: فتى البيضة يتبرع بـ 40$ ألف دولار لضحايا مسجدي نيوزيلاندا
- أستراليا: بعد الـ40 ألف دولار.. مكافأة مدى الحياة لـ"فتى البيضة"
- نيوزلندا.. انتشار أمني وعمليات تفتيش بعد اعتداء المسجدين
- أستراليا: فيديو جديد لـ"فتى البيضة البطل".. وآلاف الدولارات تتدفق عليه
- لاكروا: في أستراليا.. إسلاموفوبيا وقحة ودون رادع
- الشتاء سيختفي في أستراليا قريبا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)