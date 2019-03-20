أستراليا: موريسون يمنح أماكن العبادة 55 مليون دولار منحا أمنية

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- قدمت الحكومة الفيدرالية للمدارس الدينية وأماكن العبادة مبلغ 55 مليون دولار إضافي من المنح المجتمعية لتعزيز الحماية الامنية لديها بعد مذبحة مسجد كرايست تشيرش.

فقد اعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون إن الحرية الدينية تبدأ بالحق في العبادة والالتقاء بأمان.

وقال السيد موريسون لزعماء يهود في ملبورن «ان تأمين هذه الحرية يجب ان تكون له الاولوية لممارسة إيمانهم بسلام، على ان تتبعها (الحريات) الأخرى».

واضاف يقول «الحرية الدينية ليست مجرد حق غير قابل للتصرف كمواطنين أحرار. انها في غاية الاهمية لتماسك مجتمعنا ذاته.. ومن المستحيل للعديد من الأستراليين فصل إيمانهم عن ثقافتهم».

وسيتم اعطاء منح دينية للمجموعات الدينية تتراوح قيمتها بين 50،000 و 1.5 مليون دولار للإنفاق على الإجراءات الأمنية مثل كاميرات المراقبة الامنية، والإضاءة والاسيجة وأنظمة مكبرات الصوت.

سيتم توفير الأموال من خلال «تسريع وتوسيع» صندوق مجتمعي قدم 70 مليون دولار للمدارس ورياض الأطفال ومجموعات المجتمع والمجالس المحلية منذ عام 2016.

كما قدم برنامج أمن المدارس حوالي 6 ملايين دولار سنويًا للمدارس المعرضة لخطر الاعتداء أو المضايقة أو العنف الناجم عن التعصب العنصري أو الديني.

وقال السيد موريسون إن المنظمات الدينية ستُمنح الأولوية للوصول إلى التمويل العام.

وتابع يقول «أتمنى ألا نحتاج إلى ذلك في أماكن العبادة في أستراليا، سواء كانوا معابد اليهود أو المدارس أو المساجد أو الكنائس».

وقال «يحزنني أن هذا ضروري، لكن للأسف هذا أمر ضروري.. وإذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الموارد، أعدكم بذلك، وسأضمن لكم ذلك، وسيتم تسليمها».

وقد بدأت الجولة الجديدة من طلبات المنح يوم الثلاثاء الماضي، وستفتح جولة تمويل أخرى في تموز المقبل.

وفي الوقت نفسه، قال السيد موريسون انه في حين تعاونت شركات وسائل الإعلام الاجتماعية مع طلبات لإغلاق بث الرعب، إلا أنها لم تكن قادرة على ذلك بسبب القيود.

وقال: «يجب أن تكون هناك القدرة على إغلاق هذه الأشياء الفظيعة».

وقال إنه لا يمكن التعجيل بالحلول وأن هناك حاجة إلى رد فعل أكثر من اللازم لإيقاف مثل هذه الأحداث المتكررة.

واستطرد يقول إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن فقط هي التي كانت تشعر بالقلق حيال انتشار الكراهية.. مع كون الألعاب الإلكترونية مصدر قلق أيضًا.

واعلن: «لا يمكننا تجاهل التأثير المحتمل لهذا أيضًا على كيفية تأثير ذلك على العقول الملتوية لمن يشاركون في هذا النوع من العنف».

وقال إنه ليس «اتهامًا»، بل «ملاحظة» أن هناك الكثير من الأشياء اللازمة للمساعدة في حماية الأستراليين.