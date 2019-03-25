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"فيرونيكا" يصل أستراليا.. و يهدد أكبر مراكز تصدير الحديد
يواجه سكان مدينة "هيدلاند بورت" الأسترالية، رياحا عاتية وأمطارا غزيرة، مع وصول الإعصار فيرونيكا، الأحد، إلى إقليم بيلبارا الساحلي شمال غربي البلاد.
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، فقد بلغ مستوى الأمطار في هيدلاند، التي تعد واحدة من أكبر مراكز تصدير خام الحديد في العالم، نحو 18 سنتيمترا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما بلغت سرعة الرياح هناك 154 كيلومترا في الساعة.
وأظهرت لقطات مصورة، سقوط أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج التي تصل إلى الساحل. وقال مصور هذه اللقطات، بيغ سيمنس، وهو أحد الطهاة في فندق بميناء هيدلاند : "إن كثافتها تزداد. وحجم (العاصفة) كبير".
من جانبها، أصدرت السلطات تحذيرا لسكان المنطقة، وطالبتهم بالاحتماء بملاذات على الفور، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
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سيدني - استراليا
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