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وزارة الشؤون الاجتماعية تحظر المتهربين من دفع مستحقات رعاية الاطفال child support من السفر خارج استراليا
الحكومة استعادت 15$ مليون في ستة اشهر فقط بعد تطبيق الاجراء الجديد
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن وصول عدد الأهل المديونين للسنترلنك والذين لم يسددوا ديونهم من دفعات رعاية الاطفال من السفر خارج استراليا إلى رقم قياسي.
وخلال حملة للحكومة الفدرالية للكشف عن الأهل الذين لايلتزمون بتسديد ديونهم كشفت السجلات الرقمية أنّ الحكومة منعت 1067 شخصاً من مغادرة البلاد في النصف الاول من العام وفرضت ما يعرف بـ Departure Prohibition Order (DPO) عليهم ما يعني أن النسبة ارتفعت بـ 50% مقارنةً بالأشهر الستة التي سبقتها .
هذا وقد نجحت حملة الحكومة للكشف عن المتحايلين وعدم الملتزمين بتسديد دوينهم بجمع أكثر من 15$ مليون بين الأول من تموز يوليو الماضي و 30 كانون اول ديسمبر وهي قيمة أعلى بـ 2.5$ مليون عن المبالغ التي جمعت لذات السبب في العام المالي 2017-2018.
وزير الشؤون الاجتماعية والتحول الرقمي Michael Keenan اعتبر ان معظم الأهل مسؤولين ويقومون بدفع ما يترتب عليهم لاعانة ابنائهم و لكن البعض يتعمد تجاهل مسؤوليته وعدم تسديد ديونهم.
واضاف كينان أن دفع مستحقات رعاية الاطفال واجب اخلاقي وقانوني وليس خيار ولهذا تقوم الحكومة بفرض معايير تضمن تسديد هذه الدفعات على المهملين والمتهربين. واعتبر الوزير ان رسالة الحكومة واضحة اذا كنت قادر على السفر إلى الخارج في رحلة فأنت قادر على تسديد مستحقات رعاية طفلك ويجب أن تكون لرعاية الاطفال الأولوية.
ويشار إلى انّه في أستراليا تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بادارة 3.5$ مليار يتم تحويلها لرعاية الاطفال الذين يص عددهم إلى 1.2 مليون طفل في البلاد ويتم تحويل هذه الأموال مباشرة للوالد أو الوالدة الذين لهم حق الحضانة و يقومون برعاية الطفل.
ومن بين القصص التي شاركتها الوزارة على موقعها كان قيام رجل في فكتوريا بدقع 185$ الف كدفعة واحدة من المستحقات عليه لرعاية طفله للسماح له بالسفر بعد منعه من مغادرة البلاد واضطر رجل ىخر إلى دفع 40$ ألف بعد عودته إلى استراليا لاجازة قصيرة بعد أن عاش لسنوات خارج البلاد وتهرب من مسؤوليته برعاية أطفاله ومنع من مغادرة استراليا ثانية.
أمّا أكبر ميلغ مالي تمت استعادته من قبل الوزارة فكان 350$ ألف نهاية عام 2017 قام بدفعها استراليا يعيش في الخارج ومنع من مغادرة استراليا بعد دخولها.
هذا وتعتمد الحكومة على اجراءات أخرى ايضاً لاجبار الأهل على دفع المستحقات الخاصة برعاية اطفالهم ومنها اقتطاع الأموال من رواتب هؤلاء مباشرةً واقتطاع الاموال من العائدات الضريبية للكتهربين من دع ديونم واللجوء لشركات خاصة باسترجاع الديون في بعض الحالات ايضاً.
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سيدني - استراليا
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