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أسترالي يقاضي مديره السابق لأنه تعمد إطلاق "الريح" في وجهه
محكمة الاستئناف في ملبورن تنظر غداً في قضية الرجل رفع دعوى على زميله مطلق "ريح البطن".
رفع رجل استرالي (56 عاماً) دعوى أمام المحكمة في ملبورن لمقاضاة مديره السابق بتهمة الاستقواء عليه عبر إطلاق الريح نحوه بشكل متعمد عندما كانا يعملان معاً في إحدى الشركات الهندسية.
الدعوى القضائية التي رًفضت من المحكمة كانت تطالب بتعويض مادي يناهز 1.8 مليون دولار وتجدد الحديث حولها عندما أقدم الرجل الذي يدعى ديفيد هينغست على استئناف الحكم ونظر في القضية الاثنين الماضي.
وفي التفاصيل، ادعى هينغست على زميله السابق غريغ شورت بأنه كان يوجه مؤخرته نحوه ويطلق ريح البطن نحو ست مرات يوميا مما تسبب بشعوره بضيق شديد.
وقال هينغست لوكالة الأنباء الأسترالية :"كنت أجلس ووجهي تجاه الحائط، وكان يأتي إلى الحجرة وهي صغيرة ولا تحتوي على نوافذ".
وخلال جلسة الاستماع الأساسية العام الماضي، قال شورت إنه لا يتذكر على نحو خاص أنه كان يطلق ريحا بالقرب من هينغست لكن "ربما حدث هذا مرة أو مرتين، ربما".
بيد أنه نفى أن يكون قد فعل هذا "متعمدا إضرار أو إحراج" هينغست.
ووصف هينغست زميله شورت بأنه "نتن" وكان يرش عليه مزيل عرق، وفقا لجلسة الاستماع في المحكمة.
مواقع إخبارية محلية قالت إن هينغست زعم أن شورت كان يتصرف مثل هذه التصرفات كجزء من مؤامرة تهدف إلى التخلص منه، وقال إن الوقت الذي قضاه في الشركة تسبب له في معاناة من أضرار نفسية.
وقال هينغست إنه لم يشهد محاكمة عادلة وشعر أن القاضي المكلف بالنظر في قضيته السابقة كان متحيزا ضده.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف ستصدر حكمها في القضية غداً.
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سيدني - استراليا
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