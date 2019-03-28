- أستراليا.. موريسون يدعو مؤيدي أمة واحدة إلى التخلي عن الحزب بعد فضيحة تحقيق الجزيرة
- هل كانت الصحافية الراحلة ماري كولفين عميلة؟
- الصين تتجسّس على إسرائيل!
- خلاف عوني - قواتي حول خطّة الكهرباء - يهدِّد التضامن ووقف الهدر
- من يعطّل الموازنة؟
- هل يصبح لبنان في المرتبة الأولى عالميّاً؟
- طرد قاضٍ و«محاكمة» أربعة... «والحبل عالجرّار»!
- نواب رياض سلامة: نهاية الولاية تريح عون؟
- انتخابات طرابلس: «الأحباش» يقرّرون اليوم
- الصينيون قادمون إلى البقاع؟
- جعجع: الأسد يثقل كاهل النازحين ولا يريد عودتهم والمقاومة الاقتصادية تصح في غزة لا في لبنان
- العرب بين قمّتَين: تونس 2004 وتونس 2019
- سلامة يتحرك واستنفار سياسي جامع لمنع الانهيار المالي
- روسيا تدعو لبنان والعراق إلى حضور محادثات «أستانة» كمراقبين
- السفير الفرنسي: تنفيذ إصلاحات «سيدر» مسؤولية الحكومة
- تأجيل جلسة « النواب» مجدداً بسبب الحالة الصحية للحريري
- هل تبدأ من لبنان شرارةُ مواجهة إسرائيل وأميركا؟
- في لبنان.. سائق باص يشرب الكحول أثناء القيادة مهدداً سلامة المواطنين
- دمشق تعلن التصدي لضربات جوية إسرائيلية على حلب
- توقعات الأبراج ليوم March 28, 2019
- وأد الإناث المرحب به في آسيا.. صور متعددة للتخلص من المرأة
- الاغتصاب الزوجي:الجريمة المباحة
- القائمة طويلة... مشاهير اتُّهموا بالتهرب الضريبي
- لبنانية شريدة داعش: من حي المنكوبين إلى مخيم الهول
- عون و"عائلته" في موسكو: مستقبل لبنان.. وباسيل
- مطرحك يا واقف
- ممنوع الخروج.. موظفو "سعودي أوجيه" منسيون في السعودية
- مأتم رسمي وشعبي مهيب للسيدة نهلا عزمي ميقاتي
- براتب "خيالي" وشرط "غريب".. زوجان يبحثان عن مربية لابنتيهما التوأم
- مصور يلتقط صور بلدة شبه مهجورة.. سكانها الآن دببة قطبية
- المبادرة الروسية لإعادة النازحين لا تزال تتعثّر
- مطالبة اللبنانيات بمنح جنسيتهن لأولادهنّ تواجه تزايد التحفظات الحزبية
- قرار ترامب يوتِّر المنطقة... وعون وبوتين لتســريع عودة النازحين
- هل جرت المقايضة: الجولان مقابل الأسد؟
- هوية الجولان تضيع في دوامة المصالح الأميركية - الإسرائيلية
- قضاة «فاسدون» الى التحقيق...
- الانتخابات الفرعية في طرابلس تشكو من غياب حماس الناخبين
- أسرار زيارة بومبيو لجبيل
- بري: هذا هو قدرُنا؟
- هل تقترب «حماس» من دمشق برعاية نصرالله؟
- تطوّر قضائي جديد في قضيّة ملكيّة LBC
- عرض لانجري رائع وسط الثلوج في لبنان
- أسترالي يقاضي مديره السابق لأنه تعمد إطلاق "الريح" في وجهه
- باسيل في الضنية بدعم مستقبلي.. ماذا عن الشعارات؟
- ثلاثة أيام على إقفال باب الترشيح في طرابلس.. ماذا عن طه ناجي؟
- أفعى عملاقة وطولها 9 أمتار تثير الذعر في لبنان.. وهذه قصتها!
- لبنان خامسًا في مرتبة الدول الأكثر تلوثًا في العالم
- مأساة "سيلفي" جديدة.. صورة قاتلة تحول فتاة إلى أشلاء
- "استفزازات إليسا ستضطرُّنا إلى قصف ٥٠ منزلاً آخر"
- المغرب يسقط أمام الأرجنتين بهدف قاتل
مختارات استرالية
-
-
-
-
-
"يداه ملطختان بدماء مسلمي نيوزيلندا".. أستراليا تنتفض ...الكاتب:
-
-
-
-
-
حزب أسترالي يقترح ربط سنترلينك بإجادة الإنجليزية ...الكاتب:
-
-
أستراليا.. موريسون: محطة جديدة لتوليد الطاقة على ...الكاتب:
-
-
-
-
-
أستراليا: بالفيديو والصور.. أي السيارتين صاحبة الحق ...الكاتب:
-
-
-
أستراليا.. موريسون يدعو مؤيدي أمة واحدة إلى التخلي عن الحزب بعد فضيحة تحقيق الجزيرة
استغل رئيس الوزراء سكوت موريسون الجدل الدائر حالياً حول حزب أمة واحدة لمحاولة إثناء الأستراليين عن التصويت للأحزاب الصغيرة.
ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق استقصائي لشبكة الجزيرة، ظهر فيه القياديان في الحزب جيمس آشبي وستيف ديكسون في مقاطع مصورة في واشنطن يتفاوضان حول اتفاق للحصول على ملايين الدولارات من رابطة البنادق الوطنية ومنظمات أخرى تدافع عن حق امتلاك السلاح في مقابل التأثير على قوانين امتلاك السلاح في أستراليا.
زعيمة حزب أمة واحدة ساندت قيادي حزبها بالقول إن تقرير الجزيرة يعد استهدافاً متعمداً وأبدت امتعاضها بالاشمئزاز منه. وكان آشبي ديكسون قد قالا سابقاً إن شبكة الجزيرة المملوكة لقطر هي كيان أجنبي يحاول التدخل في المشهد السياسي الداخلي في البلاد.
وخاطب موريسون الناخبين قائلاً إن الأشخاص الذين يفكرون في التصويت لصالح أمة واحدة عليهم أن يحولوا أصواتهم لحزب الأحرار. وأضاف أن الأحزاب الصغيرة عموماً لا تملك برامج جادة لإدارة النمو السكاني أو التعامل مع أزمات البلاد فهي ليست أحزاب قادرة على الحكم بينما حزب الأحرار يسعى لتوفير إجابات عن الهموم التي يعبر عنها من قد يصوتون للأحزاب الصغرى.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- سلامة يتحرك واستنفار سياسي جامع لمنع الانهيار المالي
- دمشق تعلن التصدي لضربات جوية إسرائيلية على حلب
- "استفزازات إليسا ستضطرُّنا إلى قصف ٥٠ منزلاً آخر"
- جعجع: الأسد يثقل كاهل النازحين ولا يريد عودتهم والمقاومة الاقتصادية تصح في غزة لا في لبنان
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا.. موريسون يدعو مؤيدي أمة واحدة إلى التخلي عن الحزب بعد فضيحة تحقيق الجزيرة
- أسترالي يقاضي مديره السابق لأنه تعمد إطلاق "الريح" في وجهه
- وزارة الشؤون الاجتماعية تحظر المتهربين من دفع مستحقات رعاية الاطفال child support من السفر خارج استراليا
- أستراليا: انتخابات نيو ساوث ويلز تطيح بزعيم حزب العمال في الولاية
- "فيرونيكا" يصل أستراليا.. و يهدد أكبر مراكز تصدير الحديد
- أستراليا: الائتلاف يفوز بانتخابات نيو ساوث ويلز
- استقالة موظفة مسلمة من "سكاي نيوز أستراليا": سئمت التحريض
- أستراليا: الحكومة تلمح إلى إعلان تخفيضات في عدد المهاجرين وتوجيه المهرة منهم بعيدا عن المدن الكبرى
- أستراليا: موريسون يمنح أماكن العبادة 55 مليون دولار منحا أمنية
- أستراليا: المشردون يزدادون والحكومات تفشل في التخفيف من أزمتهم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)