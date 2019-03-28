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أستراليا.. موريسون يدعو مؤيدي أمة واحدة إلى التخلي عن الحزب بعد فضيحة تحقيق الجزيرة

آخر تحديث: منذ 13 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. موريسون يدعو مؤيدي أمة واحدة إلى التخلي عن الحزب بعد فضيحة تحقيق الجزيرة

استغل رئيس الوزراء سكوت موريسون الجدل الدائر حالياً حول حزب أمة واحدة لمحاولة إثناء الأستراليين عن التصويت للأحزاب الصغيرة.

 

ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق استقصائي لشبكة الجزيرة، ظهر فيه القياديان في الحزب جيمس آشبي وستيف ديكسون في مقاطع مصورة في واشنطن يتفاوضان حول اتفاق للحصول على ملايين الدولارات من رابطة البنادق الوطنية ومنظمات أخرى تدافع عن حق امتلاك السلاح في مقابل التأثير على قوانين امتلاك السلاح في أستراليا.

 

زعيمة حزب أمة واحدة ساندت قيادي حزبها بالقول إن تقرير الجزيرة يعد استهدافاً متعمداً وأبدت امتعاضها بالاشمئزاز منه. وكان آشبي ديكسون قد قالا سابقاً إن شبكة الجزيرة المملوكة لقطر هي كيان أجنبي يحاول التدخل في المشهد السياسي الداخلي في البلاد.

 

وخاطب موريسون الناخبين قائلاً إن الأشخاص الذين يفكرون في التصويت لصالح أمة واحدة عليهم أن يحولوا أصواتهم لحزب الأحرار. وأضاف أن الأحزاب الصغيرة عموماً لا تملك برامج جادة لإدارة النمو السكاني أو التعامل مع أزمات البلاد فهي ليست أحزاب قادرة على الحكم بينما حزب الأحرار يسعى لتوفير إجابات عن الهموم التي يعبر عنها من قد يصوتون للأحزاب الصغرى.

المصدر: SBS

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