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أستراليا.. ترتيبات الدفع خلال العطلة الرسمية
ستغلق Department of Human Services (وزارة الخدمات الإنسانية) بما فيها Centrelink وMedicare وخدمات Child Support أبوابها خلال فترة عيد الفصح ويوم ذكرى الأنزاك.
ستتوقف جميع مراكز الخدمة ومعظم الخطوط الهاتفية عن العمل في التواريخ التالية:
• الجمعة العظيمة، 19 أبريل/نيسان 2019،
• واثنين الفصح 22 أبريل/نيسان 2019،
• ويوم ذكرى الأنزاك، الخميس 25 أبريل/نيسان 2019.
إذا كان عليك إرجاع استمارة أو إفادة بدخلك في أحد هذه الأيام من أجل الحصول على دفعة من Centrelink ستتمكن من القيام بذلك قبل الوقت المعتاد.
سنعلمك إذا كان عليك تقديم إفادتك عن دخلك في وقت مبكر.
إذا لم تكن بحاجة لإرجاع استمارة أو إفادة للحصول على دفعتك فقد نقوم بدفعها لك مبكرا بعض الشيء.
خلال أيام العطل الرسمية، يمكنك الوصول إلى معلومات حول مدفوعات دعم طفلك Child Support باستخدام Child Support Info Service وحساب Child Support على الإنترنت.
لا يزال بإمكانك القيام بإجراءاتك على الإنترنت حتى عندما تكون مراكز الخدمة مغلقة. يمكنك استخدام حساب myGov الخاص بك للوصول إلى حساباتك عبر الإنترنت، بما في ذلك حساب Centrelink الخاص بك على الإنترنت. يمكنك أيضا استعمال تطبيق الجوال Express Plus والخدمة الهاتفية الذاتية للتأكد من مواعيد تقديم الإفادات الخاصة بك، وتحديث تفاصيلك الخاصة وتقديم إفادات عن دخلك بسرعة وسهولة.
يتوفر أيضًا تطبيق الهاتف الجوال Express Plus Lite للإفادة عن دخلك بالعربية والصينية والفارسية والفيتنامية.
لمعرفة المزيد عن تقديم الإفادات خلال فترة العطل:
• اطلع علىhumanservices.gov.au/holidays للمزيد من المعلومات بالإنجليزية
• راجع الرابط humanservices.gov.au/yourlanguage حيث يمكنك قراءة المعلومات بلغتك أو الاستماع إليها أو مشاهدتها.
• اتّصل بالرقم 202 131* للتحدث معنا بلغتك بشأن مدفوعات Centrelink وخدماته أو
• اتصل بـTranslating and Interpreting Service (TIS National) على الرقم 450 131* للتحدث معنا بلغتك عن خدمات أو مدفوعات Medicare وChild Support.
*المكالمات من هاتف منزلكم في أي مكان في أستراليا إلى الأرقام التي تبدأ بـ’13‘ لها تعرفة ثابتة. قد يختلف ذلك عن أسعار الاتصالات المحلية ومن شركة هاتف إلى أخرى.
المكالمات من هاتف منزلكم إلى الأرقام التي تبدأ بـ ’1800‘ مجانية. قد تكون المكالمات من الهاتف العام أو الهاتف الجوّال موقوتة وتسعّر بتعرفة أعلى.
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سيدني - استراليا
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