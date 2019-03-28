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أستراليا: زعيم المعارضة ينتقد مؤيديه النقابيين.. شورتن: لوضع الائتلاف قبل «أمة واحدة» في الأصوات التفضيلية
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- انتقد زعيم المعارضة بيل شورتن مؤيديه النقابيين لتشجيعهم الناخبين على تفضيل حزب «أمة واحدة» المتطرف الذي تتزعمه بولين هانسون على الائتلاف، بحجة أنه ينبغي دائمًا وضع الحزب الأصغر اليميني في المؤخرة.
وكان المجلس الأسترالي لنقابات العمال قد دعا الأستراليين «لوضع الأحرار في المؤخرة» في الانتخابات المقبلة، وهو الموقف الذي دافعت عنه سكرتيرة النقابات سالي مكمانوس الأسبوع الماضي.
وقد ازداد الغضب على «أمة واحدة» في أعقاب ما كشفت عنه قناة الجزيرة من أن اثنين من كبار مسؤوليها التقيا بممثلي لوبي الاسلحة الأميركي، وناقشا إضعاف قوانين أستراليا الصارمة المضادة لحيازة الأسلحة النارية واستكشاف إمكانية تأمين عشرات الملايين من التبرعات.
وقام زعيم المعارضة يوم الأربعاء برسم خط على الرمل وقال إنه من غير المعقول دعم حزب السناتورة هانسون ووضعه قبل الائتلاف، وقال ان هذا الرأي طرحه على زعماء النقابات.
وقال السيد شورتن ان «وجهة نظري واضحة.. وقلتها لقادة النقابات.. وهي نعم ، وأنا أعلم أنه يقال تقليديًا ضعوا ائتلاف الاحرار الوطني في المرتبة الأخيرة. لكن أعتقد أن أداء حزب امة واحدة في الآونة الأخيرة وأداء السناتور فرايزر انينغ جعلاني أتجه لوضعهما في المرتبة الأخيرة».
واضاف «سأقول هذا مرة أخرى.. أفضل ان تذهب أصوات حزب العمال التفضيلية للائتلاف أولاً بدلاً من حزب أمة واحدة».
واستطرد قائلا «وهذا قد لا يكون دائمًا في اهتماماتي. وربما تسعى القيادة السياسية لـ أمة واحدة، لمعاقبتي على ذلك.. حسنًا ، يجب أن أتحمل ذلك.. لأنه في النهاية، أنا طالب في مدرسة التاريخ.. عندما تسمح للمتطرفين في الغرفة، عندما تتسامح مع خطاب الكراهية، عندما تغض الطرف عن ذلك ... فانت تسمح ببيع استراليا ولا تكون تتمسك بالمعايير وأنت في الواقع جزء من المشكلة».
ونقلت الزميلة «الاستراليان» الأسبوع الماضي عن السيدة مكمانوس قولها إنه بينما يجب أن يكون «اليمينيون المتطرفون» في أسفل كل ورقة اقتراع، فإن المقاعد التي كانت النقابات تقوم بحملتها كانت بشكل واقعي معركة بين الائتلاف والعمال.
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سيدني - استراليا
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