أستراليا: اثر ارتفاع الإنفاق الصحي.. الحكومة والمعارضة تركزان على التخفيض الضريبي لاغراء الناخبين

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- يعمل الائتلاف وحزب العمال الفيدراليان على وضع خطط لتمويل الخدمات الطبية مع استمرار التكهنات بشأن المُحلَّيات (الحلوينات) التي ستتضمنها الموازنة الفيدرالية المقبلة.

فقد ألمح رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى أن الحكومة قد تزيد من الإعفاءات الضريبية للأستراليين في الموازنة الفيدرالية الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه الرعاية الصحية ساحة معركة اقتصادية رئيسية للانتخابات الفيدرالية التي تلوح في الأفق.

ويرى كل من الحزبين الرئيسيين أنه الأفضل لتمويل الخدمات الأساسية.

وتـتزايد الـتكهنات بأن الــموازنة الأولى لوزير الخزانة جوش فريدنبرغ، والتي سيتم تقديمها يـوم الثلاثاء المــقبل، ستؤدي إلى تخفيضات ضريبية على الدخل تم تشريعها بالفعل بالإضافة إلى تحسين التخفيضات الضريبية على أصحاب الدخل المنخفض.

وردا على سؤال حول احتمال تخفيف الضرائب في الموازنة اجاب رئيس الوزراء سكوت موريسون إن سجله لخفض الضرائب واضح.

وقال للصحفيين في ملبورن «كلما أتيحت لي الفرصة لإعطاء الاستراليين مزيدًا من الإعفاءات الضريبية، لا أضيع هذه الفرصة أبدًا».

وكانت الحكومة قد مررت حزمة خفض الضرائب للافراد في البرلمان في حزيران الماضي، مع بدء المرحلة الأولى في العام المالي الحالي على ان يليها المزيد من التخفيضات في في أعوام 2022 و 2024.

وستؤدي التخفيضات إلى احتفاظ الشخص، الذي يتقاضى مبلغ 30000 دولارن بمبلغ 200 دولار إضافي سنويًا، بينما يحتفظ الشخص البالغ متوسط دخله حوالي 85 ألف دولار بمبلغ 540 دولارًا وسيحصل صاحب الراتب البالغ 200 ألف دولار على 7225 دولارًا.

وقد عارض حزب العمال التخفيضات الضريبية لذوي الدخل المرتفع حيث يقول إنه سيعطي تخفيضات قدرها 350 دولارًا للأشخاص الذين يكسبون 25 ألف دولار على ان تصل هذه التخفيضات إلى 928 دولارًا لمَن دخلهم 90 ألف دولار سنويًا.

وقال زعيم المعارضة بيل شورتن للصحفيين في ملبورن «كل ما أعرفه هو أننا نقدم تخفيضات ضريبية أكبر وأفضل وأكثر عدالة».

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الأستراليون معرفة ما إذا كانت الموازنة ستعني في الواقع أنهم سيحتفظون بمزيد من رواتبهم، كان الحزبان الرئيسيان منشغلين في وضع خططهما لتمويل الخدمات الصحية للفوز باصوات الناخبين.

وستنفق الحكومة 496 مليون دولار إضافية على علاج السرطان على مدى ست سنوات ابتداءً من العام المالي 2018-1919 ، بما في ذلك 80 مليون دولار على منشأة وطنية جديدة في مركز بيتر ماك كالوم للسرطان في ملبورن.

بدوره تعهد حزب العمال بوقف تجميد حسم الرعاية الطبية الذي أدخله عندما كان في الحكم في عام 2013 اي قبل عام من الموعد المقرر إذا فاز في الانتخابات.

ويعني هذا التجميد ان بعض الحسومات في بعض الخدمات تبقى على نفس المعدل لسنوات، على الرغم من ارتفاع التكاليف عموما في جميع أنحاء الاقتصاد من خلال التضخم.

وانتهى هذا الإجراء على مراحل منذ منتصف عام 2017 ، ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل في منتصف عام 2020.

وستكلف عملية إنهاء التجميد مبكراً 213 مليون دولار، وستُستأنف التخفيضات لنحو 100 عنصر للممارسين العامين (الاطباء) - بما في ذلك الإرشاد الأسري ورعاية الصحة العقلية - لتتماشى مع ارتفاع التضخم.

وأكد وزير الصحة غريغ هانت أن حزب العمال هو الذي جلب التجميد والائتلاف تخلص منه.

كما أن فوز حكومة الائتلاف برئاسة غلاديس بيريجكيليان في انتخابات نيو ساوث ويلز جعل حكومة موريسون أكثر ثقة في قدرتها على جذب الناخبين من خلال الاستناد على أوراق اعتماد الإدارة الاقتصادية.