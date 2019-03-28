أستراليا: «48 هو رقم حظي».. بيريجيكليان تطمئن حاكم الولاية الفوز بأغلبية حكومية

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- تلقت رئيسة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجكيليان ضمانات من ثلاثة نواب مستقلين بمنحها الثقة والدعم قبل أسبوع من اجرائها تعديلات في تشكيلة الحكومة وحقنها بدماء جديدة.

فقد زارت السيدة بيريجيكليان، صباح الثلاثاء الماضي، الحاكم العام في الولاية ديفيد هارلي في مقر الحكومة لإعلامه بأنها حصلت على 47 مقعدًا وستشكل حكومة أغلبية.

ويأمل الائتلاف في تأمين مقعد آخر - في إيست هيلز المرجح فوز مرشحة الاحرار ويندي لندساي به- ليقفز العدد الى 48 من أصل 93 مقعدًا في مجلس النواب في ولاية الائتلاف الثالثة على التوالي.

وقالت في مقر الحكومة في سيدني «هذه لحظة فخر لحكومتي كي تتمكن من تأكيد هذا.»

واضافت «آمل أن يكون الرقم 48 هو رقم الحظ ... والآن يمكنني المضي قدمًا في تشكيل وزارتي».

وقالت إنها التقت بثلاثة من النواب المستقلين - أليكس غرينتش - سيدني، غريغ بايبر - ليك ماكواري وجو ماكغير - واغا واغا - يوم الاثنين لإقامة «علاقة عمل إيجابية».

ولا تحتاج السيدة بيريجيكليان إلى دعمهم لتمرير التشريعات، لكنها قالت إنها تريد تأمين تصويتهم لتمرير الموازنات، وفهم أولوياتهم، والعمل على رفع المعايير في الغرفة، والتي يشار إليها غالبًا باسم «حفرة الدب (THE BEAR PIT)».

واعلنت السيدة بيريجيكليان: «لقد أكدوا لي الثقة والدعم على مدار السنوات الأربع المقبلة ... كنت منفتحة على اقتراحاتهم، واعلمتهم أنني حريصة على نصحهم والاخذ بوجهات نظرهم بشأن إعادة تشكيل البرلمان».

وكان الثلاثة قد ارسلوا، قبل الانتخابات، خطابًا إلى الحكومة والمعارضة قائلين إنهم يريدون من الحزبين الرئيسيين أن «يطوروا بشكل عاجل» سياسة لحماية العمال ومجتمعات التعدين من «التغيير الوشيك في الطلب على الفحم».

واستبعدت ترقية أحد المستقلين ليحل محل المتحدثة الاحرارية السيدة شيلي هانكوك.

وقالت إنها ونائب رئيس الولاية جون باريلارو كانا «يتحدثان على نطاق واسع» كل يوم.

ومع وجود أربع وزراء سيغادرون الحكومة على الأقل، ستبحث السيدة بيريجيكليان عن مواهب وكفاءات جديدة لتولي الحقائب.

فقد تقاعد كل من وزيرة شؤون الأسرة والمجتمع برو غوارد ووزير الشرطة تروي غرانت في انتخابات الولاية.

وتريد وزيرة الصحة العقلية تانيا ديفيز الانتقال إلى مقعد خلفي، اما وزير المياه نيل بلير فقد تنحى جانبا، لأسباب شخصية.

ولم تفصح السيدة بيريجكيليان عن تفاصيل التعديل الوزاري وتتوقع أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت: «أنت بحاجة إلى مزيج من الدماء الجديدة وذوي الخبرة.. هذا هو التوازن الذي آمل أن أحققه».

وعندما سئلت عما إذا كان هناك وزراء آخرون سيغادرون ، أجابت: «لا علم لي بذلك».

وقالت رئيس الولاية إنها ستفي بالوعود التي قطعتها للمجتمعات الريفية التي دمرها الجفاف في مقعدي بارون وموراي.. اللذين خسرهما الائتلاف لصالح حزب الرماة والصيادين والمزارعين.. و «من المتوقع» أن تبني ملعبًا في أورانج التي احتفظ بمقعدها حزب الرماة.