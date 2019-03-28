استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | احتجاز سفينة ألمانية قبالة أستراليا بعد أن شكا طاقمها من ظروف العمل
المصنفة ايضاً في: استراليا

احتجاز سفينة ألمانية قبالة أستراليا بعد أن شكا طاقمها من ظروف العمل

آخر تحديث: منذ 57 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 130
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
احتجاز سفينة ألمانية قبالة أستراليا بعد أن شكا طاقمها من ظروف العمل

كانبرا - د ب أ - الشروق: احتجزت الهيئة الأسترالية المعنية بمراقبة السلامة البحرية سفينة شحن مملوكة لألمانيا قبالة الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز ، بعد أن شكا طاقمها من ظروف العمل ونقص الغذاء.

 

وأعلنت هيئة السلامة البحرية الأسترالية (أمسا)، اليوم الأربعاء، أنها احتجزت سفينة الشحن البحري التي تحمل علم ليبيريا "آنا إليزابيث" في ميناء بورت كيمبلا بعد أن كشفت عملية تفتيش عن وجود عدد من أوجه القصور المتعلقة بظروف عمل الطاقم بموجب قانون العمل البحري في أستراليا.

 

وكان الطاقم –المكون من 17 فردا من سريلانكا والفلبين- قد شكا من قلة المؤن ، والتنمر ، وسوء المعاملة ، وحرمانهم من الحصول على إجازات بعيدا عن البحر ، فضلا عن المخاوف بشأن الحد الأدنى لمستويات التوظيف الآمنة ومؤهلات الطاقم.

 

وقال آلان شوارتز ،المدير العام لقسم سلامة السفن في "أمسا"، في بيان اليوم الأربعاء :"جميع السفن في المياه الأسترالية عليها الامتثال للمعايير الأسترالية".

 

وتم احتجاز السفينة التابعة لشركة "يوهان إم.كيه بلومنتهال" الألمانية حتى اكتمال التحقيق.

 

وقالت "أمسا" إن التحقيق الذي أجرته جاء نتيجة لشكوى مقدمة من "الاتحاد الدولي لعمال النقل" و"الاتحاد البحري الأسترالي" بشأن رفاهية الطاقم.

 

وأفاد المنسق الوطني للاتحاد الدولي لعمال النقل ،دين سامرز، إن مفتشي الاتحاد وجدوا أن مخازن أغذية السفينة غير كافية وأن الطعام على متنها لم يكن كافيا لـ17 رجلا لمدة 14 يوما.

 

وقال أيضا إن الطاقم لم يحصل على إجازة بعيدا عن البحر منذ أن حصل على إجازة من هذا النوع في 23 يناير في جنوب إفريقيا.

 

وأضاف "إننا نشتبه بأن هذه الشركة تتعرض لضغوط مالية كثيفة ، وأنها تسعى إلى توفير المال حيثما أمكن ذلك".

 

وقال سامرز إن مفتشي الاتحاد الدولي لعمال النقل في أوروبا كشفوا عن حالات أخرى من نقص الغذاء على متن السفن المملوكة لشركة بلومنتهال.

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.

سيدني - استراليا

المزيد من اعمال الكاتب