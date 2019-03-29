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أستراليا: توقف رحلات الإقلاع والوصول بمطار سيدني بسبب إخلاء برج المراقبة
أكدت هيئة الطيران المدني الأسترالي أنه تم إخلاء برج مراقبة الحركة الجوية بمطار سيدني بعد تصاعد دخان في البرج.
وقع الحادث صباح اليوم الجمعة، وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الاسترالية، إن رجال الإطفاء أسرعوا إلى مكان الحادث.
The Sydney Air Traffic Control Tower has been evacuated after smoke was detected. There is a full ground stop in place with no aircraft departing or arriving at this time @SydneyAirport. We will update you as soon as we know more. pic.twitter.com/Riw1l59tDP— AirservicesAustralia (@AirservicesNews) 29 March 2019
وبحسب مجلة australianaviation الاسترالية، تكدس الركاب في محطة أرضية لفترة من الوقت، وذلك لتوقف جميع رحلات الوافدين والمغادرين.
ومع ذلك، قالت الخطوط الجوية الأسترالية عبر حسابها بموقع تويتر إنه في حوالي الساعة 12.18 بالتوقيت المحلي بدأ برج مراقبة الحركة الجوية في مطار سيدني بالعمل على الرحلات القادمة.
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سيدني - استراليا
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