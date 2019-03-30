سكّان منطقة Palm Beach الأعلى دخلاً في استراليا

لم تعد المنطقة ذات الرمز البريدي 2027 والتي تضم Edgecliff و Point Piper أغنى مناطق أستراليا بعد اليوم بارغم من أنها احتفظت بهذا اللقب لسبعة اعوام متتالية.

واليوم تحلّ منطقة Palm Beach على شواطئ سيدني الشمالية في المركز الأول من الثراء بحسب مكتب الضريبة الأسترالي.

وبحسب أرقام مكتب الضريبة فإنّ متوسط دخل سكان منطقة Palm Beach وعددهم 1279 عام 2018 كان 230330$ في السنة في حين كان متوسط دخل سكان Edgecliff 187769$ في السنة.

هذا وتضم منطقة Palm Beach ذات الرمز البريدي 2108 كلاً من Scotland Island و Coasters Retreat و Great Mackerel Beach و Currawong Beach.

أمّا في باقي الولايات فجاءت منطقتي Cottesloe و Peppermint Grove غرب مدينة بيرث في المرتبة الأولى في ولاية غرب أستراليا وكان متوسط دخل سكانهما $155,264.

وفي فكتوريا حل الرمز البريدي 3142 في المرتبة لأولى اي مناطق Hawksburn and Toorak في المرتبة الأولى ومتوسط دخل الفرد $193.904.

وفي العاصمة الفدرالية كانبرا تعتبر مناطق Forrest, Griffith, Manuka and Red Hill الأغلى اذ يصل متوسط دخل سكانهم لـ $110,394.

بالانتقال إلى كوينزلاند جاء الرمز البريدي 4007 لمناطق Ascot, Hamilton and Hamilton Central شمال بريزبن في المراتب الأولى اذ وصل متوسط دخل السكان لـ $107,478.

أمّا في جنوب استراليا فجاء الرمز البريدي 5064 لمناطق Hyde Park, Malvern and Unley حيث يسكن 6587 مواطن في المرتبة الأولى ووصل متوسط الدخل هناك لـ $93,871.

ومن ناحية المناطق الأفقر فكان الرمز البريدي 2308 في المرتبة الاولى وهي المنطقة التي تشمل Newcastle University and Callaghan اذ لا يتخطى دخل الفرد هناك $20,589 في العام.

أمّا ثاني أفقر منطقة في استراليا فهي في كوينزلاند 4611 وتشمل Marshlands and Mondureودخل الفرد لا يتخطى $23,225.

وبالنسبة للمهن ومن بين 1100 مهنة كان هناك 72 مهنة فقط يتقاضى فيها الرجال اكثر من النساء.