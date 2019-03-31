أستراليا: البدء بتطبيق اجراءات مشددة تمنع السجائر الالكترونية

أدخلت ولاية جنوب استراليا اجراءات جديدة مشددة تمنع تدخين السجائر الالكترونية في المناطق المحظور التدخين فيها كما تمنع بيعها من على الانترنيت ابتداء من اليوم الاحد.

كما تمنع الاجراءات الجديدة القاصرين من تدخين الشيشة في الاماكن العامة في جنوب استراليا.

وجاء هذا الحظر بعد ان دخلت اليوم قوانين جديدة تخص التدخين في جنوب استراليا حيز التنفيذ.

وتضمنت القوانين الجديدة الاشارة الى الشيشة لمنع المراهقين ممن تقل اعمارهم عن 15 عاما من تدخين التبغ في الولاية.

وزير الصحة في ولاية جنوب استراليا ستيفن وايد قال بان هذه القوانين الجديدة ضرورية لتقليل الاذى الذي يتعرض له الشباب على وجه الخصوص.

وتعطي القوانين الجديدة فترة ستة اشهر لتجار التجزئة لازالة المعروض من السجائر الالكترونية وتغيير تفاصيل مصالحهم التجارية لتتماشى مع القوانين الجديدة.