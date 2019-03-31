استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: البدء بتطبيق اجراءات مشددة تمنع السجائر الالكترونية
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: البدء بتطبيق اجراءات مشددة تمنع السجائر الالكترونية

آخر تحديث: منذ 54 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 139
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: البدء بتطبيق اجراءات مشددة تمنع السجائر الالكترونية

أدخلت ولاية جنوب استراليا اجراءات جديدة مشددة تمنع تدخين السجائر الالكترونية في المناطق المحظور التدخين فيها كما تمنع بيعها من على الانترنيت ابتداء من اليوم الاحد.

 

كما تمنع الاجراءات الجديدة القاصرين من تدخين الشيشة في الاماكن العامة في جنوب استراليا.

 

وجاء هذا الحظر بعد ان دخلت اليوم قوانين جديدة تخص التدخين في جنوب استراليا حيز التنفيذ.

 

وتضمنت القوانين الجديدة الاشارة الى الشيشة لمنع المراهقين ممن تقل اعمارهم عن 15 عاما من تدخين التبغ في الولاية.

 

وزير الصحة في ولاية جنوب استراليا ستيفن وايد قال بان هذه القوانين الجديدة ضرورية لتقليل الاذى الذي يتعرض له الشباب على وجه الخصوص.

 

وتعطي القوانين الجديدة فترة ستة اشهر لتجار التجزئة لازالة المعروض من السجائر الالكترونية وتغيير تفاصيل مصالحهم التجارية لتتماشى مع القوانين الجديدة.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)