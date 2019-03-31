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اربعة ملايين أسترالي سيستفيدون من دفعة حكومية للمساعدة في تسديد فواتير الكهرباء

آخر تحديث: منذ 52 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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اربعة ملايين أسترالي سيستفيدون من دفعة حكومية للمساعدة في تسديد فواتير الكهرباء

تم الكشف عن ان حوالي اربعة ملايين استرالي سيستفيدون من دفعة مالية ولمرة واحدة ستقدمها الحكومة الفيدرالية لغرض تسديد فواتير الطاقة الكهربائية عندما سيتم الاعلان عن الميزانية الفيدرالية الجديدة مساء الثلاثاء.

 

وستشمل المساعدة بالتحديد ثلاثة ملايين وتسعمئة الف استرالي والذين سيحصلون على دفعة ولمرة واحدة لغرض تسديد فواتيرهم الخاصة بالكهرباء.

 

وسيتم دفع مساعدة الطاقة البالغة 75 دولاراً للعازبين و125 دولارا للازواج عن طريق الحسابات المصرفية للاستراليين المستفيدين منها وهم من فئات المتقاعدين والاباء والامهات العازبات والاشخاص الذين يستلمون التقاعد بسبب العجز الطبي.

 

وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ بان هذه المساعدة تستهدف المتقاعدين على وجه الخصوص.

 

وبحسب الوزير فان المساعدة ستذهب الى مليوني واربعمئة الف متقاعد بسبب العمر و744 الف يحصلون على التقاعد بسبب العجز الطبي و280 الف شخص يحصلون على اعانات تقديم الرعاية "Carer" بالاضافة الى 242 الف شخص يحصلون على مخصصات الاباء والامهات العازبات "single parents" فضلا عن 225 الف شخص من قدامى المحاربين.

 

واضاف الوزير فرايدنبيرغ بان هذه المساعدة هي ضمن جهود الحكومة لضمان اقتصاد اقوى ولضمان مستقبل افضل.

المصدر: SBS

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