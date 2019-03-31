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قطاع السياحة يطالب باصدار "فيزا مدى الحياة" لزيارة استراليا

آخر تحديث: منذ 51 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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قطاع السياحة يطالب باصدار &quot;فيزا مدى الحياة&quot; لزيارة استراليا

طالب قطاع السياحة الحكومة الفيدرالية بتسهيل اجراءات النظر بطلبات التقدم للحصول على تاشيرة الزيارة لاغراض السياحة بسبب طول فترة الانتظار.

 

ويريد قطاع السياحة الاسترالي من الحكومة الفيدرالية ادخال تاشيرة جديدة تحمل تسمية "فيزا مدى الحياة" وتسمح لحاملها بدخول استراليا لغرض السياحة من دون الحاجة الى جواز سفر.

 

وقال مجلس السياحة الاسترالي في عريضته المقدمة للحكومة الفيدرالية قبيل اعلان الاخيرة لميزانيتها بانه يوصي استراليا بالاستثمار في اصدار "فيزا مدى الحياة" للزوار الدائميين لاستراليا لاغراض السياحة لتخفيف عملية التدقيق والانتظار عليهم.

 

ويبرر المجلس مطالباته باصدار هذه التأشيرة بالقول بان معظم السواح من دول الجوار وخاصة الاغنياء منهم يتركون امر تحديد الوجهة السياحية التي يرومون الذهاب لها الى اخر لحظة خاصة وانهم قد يكونون مقيمين لاغراض الزيارة في اندونيسيا او ماليزيا او سنغافورة ومن ثم يقروون في اخر لحظة زيارة استراليا.

 

ويشير المجلس الى ان الاجراءات الطويلة التي يتطلبها امر اصدار التاشيرة الخاصة بالسياحة حاليا وطول فترة الانتظار قد تجعل من استراليا تفقد الكثير من هؤلاء السواح الذين يقررون زيارتها في اللحظات الاخيرة اثر وصولهم للدول المجاورة لها.

 

ويقول المجلس بان تعزيز موارد وزارة الهجرة لتسهيل النظر بطلبات الحصول على التأشيرة لزيارة استراليا وتقليل فترة الانتظار مهم جداً خاصة في حالة السواح القادمين من الهند والصين.

 

ويطالب المجلس ايضا بتخصيص 60 مليون دولار اضافية له ضمن الميزانية الفيدرالية لغرض زيادة تنافسيته مع بقية قطاعات السياحة للدول القريبة من استراليا.

المصدر: SBS

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